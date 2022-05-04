MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

04.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğünlerini sessiz sedasız yapmalarının sebebi ortaya çıktı. Çift, önümüzdeki ay yapmayı planladıkları düğünü iki bayram arasına geldiği için erkene aldıkları öğrenildi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğünü neden apar topar yaptıkları belli oldu

Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

30520221315175258479_1

15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz cumartesi akşamı sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah, aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleşti.

30520221314505253299_1
Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Sürpriz törene ait, her iki taraf da haberlere sessiz kalmıştı.

30520221315035254327_1

Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları ileri sürülen çiftten Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Ancak ünlü şarkıcı iddiaları yalanlamıştı.

fazla-kilolarindan-kurtulan-sarkici-hadise-igne-14752895_7918_m

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğünü erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için düğünü erken tarihe almışlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece ucunu kapattı! Gören bir daha baktı Sadece ucunu kapattı! Gören bir daha baktı
Mahkum'un Sasha'sından derin göğüs dekolteli pozlar! "Bayram daha da renklendi"Mahkum'un Sasha'sından derin göğüs dekolteli pozlar! "Bayram daha da renklendi"
2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

Koklamak için bin takla attı! Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı

Koklamak için bin takla attı! Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı

'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim

'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim

Kansere yol açıyor! DSÖ'den kritik rapor: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

Kansere yol açıyor! DSÖ'den kritik rapor: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

İlginizi Çekebilir

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.