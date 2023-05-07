Hadise'ye Ebru Gündeş sorusu! Bakın ne yanıt verdi

Kırmızı derin dekolteli elbisesiyle adından söz ettiren Hadise gündemden düşmüyor. Kısa süren evliliği öncesinde ve sonrasında yakın arkadaşı Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen şarkıcının mesajları da gündeme düşmüştü.

Hadise'ya ait olduğu söylenen mesajlar sosyal medyayı sallamıştı. O Ses Türkiye'den de bu yüzden ayrıldığı iddia edilen Hadise'ye Ebru Gündeş sorusu geldi.

Gazetecilerin, “Ebru Gündeş ile barışmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Benim kimseyle bir problemim yok” cevabını verdi.

"MURDA SEVGİLİM DEĞİL"

Murda ile çok yakın iki dost olduklarını söyleyen Hadise bu konuda da netti. Hadise, bu konuda; “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor - çiziliyor. Bunlar olacak ama biz çok iyi iki dostuz. Biz çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.



