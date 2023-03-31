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Hadise yeni şarkısı müjdesini üstsüz pozla duyurdu

31.03.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise 14 Nisan'da çıkaracağı Feryat şarkısının kapak fotoğrafını ve şarkısının sözlerini paylaştı. Hadise'nin küvette üstsüz hali sosyal medyayı salladı. Şarkıcıyı görenler "Sınırları zorlamış" dedi.

Hadise yeni şarkısı müjdesini üstsüz pozla duyurdu

Son dönemde boşanmasıyla gündeme gelen Hadise sınırları zorladı. Hadise, sevenlerine yeni single müjdesi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Hadise, "Feryat" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Yeni şarkısının klibi için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise, Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı.

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Hadise şarkı kapağı için üstsüz şekilde küvete girdi. Cesur bir paylaşım yapan Hadise'ye yorum yağdı.


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