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Hadise'yi yeni sevgilisiyle gördü dayanamadı! Eski aşkı Mehmet Dinçerler'in hamlesi gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.11.2024 14:45
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Seda Bakan'la başrolü paylaştığı Esas Oğlan dizisinin gala gecesinde göz kamaştıran Hadise'nin eski kocası Mehmet Dinçerler, Hadise'nin fotoğrafını görünce dayanamadı.

Hadise'yi yeni sevgilisiyle gördü dayanamadı! Eski aşkı Mehmet Dinçerler'in hamlesi gündem oldu!

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan ve cesur sahneleri nedeniyle günlerdir gündemden düşmeyen Hadise, dizinin galasında göz kamaştırdı. Siyah elbisesi ve yeni saçlarıyla gözler üstündeydi.

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22 Kasım günü Gain'de yayına girecek olan dizinin galasında bir diğer yıldız isim Şükrü Özyıldız etkinlikten birçok fotoğraf paylaştı. Hadise ve yeni sevgilisi Şenol Sönmez'in de yer aldığı fotoğraflara beğeni yağdı.

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ESKİ AŞKTAN YENİ HAMLE!

Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı fotoğraflar arasında Hadise ve sevgilisinin kol kola pozlarını eski aşkı da beğendi. kısa bir süreliğine evlilik yaşadığı Mehmet Dinçerler'in bu hamlesi dikkat çekti.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler 2022 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Yine aynı yıl ikili tek celsede boşanmıştı.

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Hadise
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