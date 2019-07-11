Hadise yine kostümüyle gündemde...

Hadise geçen hafta sonu Almanya konserine siyah bir mayo ile çıkıp dekoltesi ile sosyal medyayı sallamıştı.

Şarkıcı önceki akşam KKTC, Girne’de sahneye çıktı. Üzerinde yine benzer bir kıyafet vardı. Ancak bu kez göğüs dekoltesi kapatılmıştı.

Hadise’nin yurt dışı konserleri için ayrı, Türkiye ve Kıbrıs için ayrı kostümler tasarlattığı iddia edildi.

Öte yandan 33 yaşındaki Hadise; kostümünü kendisinin tasarladığını söylemişti. Ancak Hadise'nin Adriana Lima'nın podyumda giydiği bir iç çamaşırı takımıyla benzerlik gösteren kıyafeti dikkatlerden kaçmamıştı.

Şimdi de Hadise benzer kostüme göğüs dekoltesi kısmında bir değişiklik yaparak giymesiyle gündemde...