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Hafsanur Sancaktutan sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs ucunu gizlemedi

03.06.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi başarılı yapımlarda rol alan ve cesur sahneleri ile çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan bu defa iddialı tarzıyla gündem oldu. Özel bir geceye katılan ünlü oyuncu beyaz elbisesinin içine sütyen giymeyi tercih etmedi. Hafsanur Sancaktutan'ın pozlarına beğeni yağdı.

Hafsanur Sancaktutan sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs ucunu gizlemedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan bu defa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Özel bir davete katılan Sancaktutan beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü ismin bu seçimi çok beğenildi.

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Hafsanur Sancaktutan tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Çok güzel olmuşsun', 'Çiçeğim mükemmelsin', 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı. 23 yaşındaki oyuncunun Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

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Ünlü oyuncu, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı.

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İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle yaşadı. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat verdi.

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Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizisi oldu. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaştı.

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