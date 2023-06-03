Hafsanur Sancaktutan sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Göğüs ucunu gizlemedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan bu defa sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Özel bir davete katılan Sancaktutan beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü ismin bu seçimi çok beğenildi.

Hafsanur Sancaktutan tarzıyla takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Çok güzel olmuşsun', 'Çiçeğim mükemmelsin', 'Bayıldım', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı. 23 yaşındaki oyuncunun Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncu, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazandı.

İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle yaşadı. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat verdi.

Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizisi oldu. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaştı.



