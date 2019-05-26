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Hafta başından itibaren etkili olacak Afrika sıcakları geliyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.

Hafta başından itibaren etkili olacak Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor.

Sıcaklıkların özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

10:00 - 16:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

Beklenen sıcak havayla güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların güneş ışına doğrudan maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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hava durumu

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