Tuğçe Gülçiçek

Hafta Sonu Kaçamakları İçin En Keyifli Adres: Hobbit Köyü

26.08.2025 11:15
Şehrin karmaşasından uzaklaşıp masalsı bir dünyaya adım atmak ister misiniz? Darıca Hobbit Köyü, rengarenk Hobbit Evleri ve doğa ile iç içe atmosferiyle ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim sunuyor. Çocuklu aileler, fotoğraf tutkunları ve doğa severler için birbirinden keyifli aktivitelerle dolu. Üstelik İstanbul’a yakın konumuyla günübirlik gezi için ideal bir rota.

Kendinizi bir masalın içinde bulmak ister misiniz? Yeşilin her tonuyla süslenmiş, deniz manzarasıyla büyüleyen ve çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen aileler için adeta bir cennet olan Hobbit Köyü, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yer alıyor. Hobbit Köyü, hem doğa ile iç içe vakit geçirmek hem de fotoğraf dolu anılar biriktirmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Üstelik İstanbul’a oldukça yakın konumuyla günübirlik kaçamakların da gözdesi.

Hobbit Köyü'da Darıca'da Yer Alıyor

Hobbit Köyü, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Darıca Millet Bahçesi sınırları içerisinde konumlanıyor. İstanbul’a yalnızca 40-45 dakikalık mesafede bulunması, özellikle hafta sonları burayı oldukça popüler kılıyor. Eskihisar Feribot İskelesi’nin hemen yanında yer alan Hobbit Köyü, ulaşım kolaylığı sayesinde günübirlik seyahatlerin en çok tercih edilen rotalarından biri.

Hafta Sonu Kaçamakları İçin En Keyifli Adres: Hobbit Köyü 1

Hobbit Köyü’nde Sizi Neler Bekliyor?

Buraya adım attığınız anda karşınıza çıkan rengarenk Hobbit Evleri, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları için de adeta doğal bir stüdyo olan bu alanda, masalsı kareler yakalamak mümkün. Bunun dışında:

  • 15 adet Hobbit Evi
  • Çocuklar için oyun parkları
  • Uzun yürüyüş parkurları
  • Piknik ve oturma alanları
  • Bisiklet yolları
  • Basketbol, futbol sahaları ve tenis kortu
  • Deniz keyfi için küçük bir plaj
  • Manzaraya karşı seyir alanları

Hobbit Köyü'nde Aktiviteler İle Dolu Bir Gün

Darıca Hobbit Köyü, sadece gezilecek bir yer değil, aynı zamanda farklı aktivitelerle dolu bir gün yaşamanız için tasarlanmış. Burada;

  • Doğa yürüyüşleri yapabilir,
  • Bisikletle keyifli turlar atabilir,
  • Çocuklarınızı oyun alanlarında eğlendirebilir,
  • Piknik yaparak doğanın tadını çıkarabilir,
  • Spor sahalarında arkadaşlarınızla maç yapabilir,
  • Küçük plajda serinleyebilirsiniz.
  • Fotoğraf meraklıları için de Hobbit Evlerinin önünde eğlenceli ve estetik kareler yakalamak mümkün.

Hobbit Evlerin İçine Girilemiyor

Ziyaretçilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Hobbit Evlerin içinin gezilip gezilemeyeceği. Hobbit Köyü’ndeki evler dışarıdan ziyarete açık olsa da içlerine girilemiyor. Ancak dış mimarisiyle bile büyüleyici görünüyor ve fotoğraf çekmek için fazlasıyla yeterli oluyor.

Hobbit Köyü 7/24 Açık

Darıca Hobbit Köyü, 7 gün 24 saat ziyaretçilere açık. Güvenlik görevlilerinin bulunması sayesinde günün her saati gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Kalabalıktan uzak, sakin bir atmosfer istiyorsanız hafta içi ya da sabah saatlerini tercih etmeniz daha keyifli olacaktır.

