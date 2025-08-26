Hafta Sonu Kaçamakları İçin En Keyifli Adres: Hobbit Köyü

Kendinizi bir masalın içinde bulmak ister misiniz? Yeşilin her tonuyla süslenmiş, deniz manzarasıyla büyüleyen ve çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen aileler için adeta bir cennet olan Hobbit Köyü, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yer alıyor. Hobbit Köyü, hem doğa ile iç içe vakit geçirmek hem de fotoğraf dolu anılar biriktirmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Üstelik İstanbul’a oldukça yakın konumuyla günübirlik kaçamakların da gözdesi.

Hobbit Köyü'da Darıca'da Yer Alıyor

Hobbit Köyü, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Darıca Millet Bahçesi sınırları içerisinde konumlanıyor. İstanbul’a yalnızca 40-45 dakikalık mesafede bulunması, özellikle hafta sonları burayı oldukça popüler kılıyor. Eskihisar Feribot İskelesi’nin hemen yanında yer alan Hobbit Köyü, ulaşım kolaylığı sayesinde günübirlik seyahatlerin en çok tercih edilen rotalarından biri.

Hobbit Köyü’nde Sizi Neler Bekliyor?

Buraya adım attığınız anda karşınıza çıkan rengarenk Hobbit Evleri, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları için de adeta doğal bir stüdyo olan bu alanda, masalsı kareler yakalamak mümkün. Bunun dışında:

15 adet Hobbit Evi

Çocuklar için oyun parkları

Uzun yürüyüş parkurları

Piknik ve oturma alanları

Bisiklet yolları

Basketbol, futbol sahaları ve tenis kortu

Deniz keyfi için küçük bir plaj

Manzaraya karşı seyir alanları

Hobbit Köyü'nde Aktiviteler İle Dolu Bir Gün

Darıca Hobbit Köyü, sadece gezilecek bir yer değil, aynı zamanda farklı aktivitelerle dolu bir gün yaşamanız için tasarlanmış. Burada;

Doğa yürüyüşleri yapabilir,

Bisikletle keyifli turlar atabilir,

Çocuklarınızı oyun alanlarında eğlendirebilir,

Piknik yaparak doğanın tadını çıkarabilir,

Spor sahalarında arkadaşlarınızla maç yapabilir,

Küçük plajda serinleyebilirsiniz.

Fotoğraf meraklıları için de Hobbit Evlerinin önünde eğlenceli ve estetik kareler yakalamak mümkün.

Hobbit Evlerin İçine Girilemiyor

Ziyaretçilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Hobbit Evlerin içinin gezilip gezilemeyeceği. Hobbit Köyü’ndeki evler dışarıdan ziyarete açık olsa da içlerine girilemiyor. Ancak dış mimarisiyle bile büyüleyici görünüyor ve fotoğraf çekmek için fazlasıyla yeterli oluyor.

Hobbit Köyü 7/24 Açık

Darıca Hobbit Köyü, 7 gün 24 saat ziyaretçilere açık. Güvenlik görevlilerinin bulunması sayesinde günün her saati gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Kalabalıktan uzak, sakin bir atmosfer istiyorsanız hafta içi ya da sabah saatlerini tercih etmeniz daha keyifli olacaktır.