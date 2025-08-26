Hafta Sonu Kaçamakları İçin En Keyifli Adres: Hobbit Köyü

Kendinizi bir masalın içinde bulmak ister misiniz? Yeşilin her tonuyla süslenmiş, deniz manzarasıyla büyüleyen ve çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen aileler için adeta bir cennet olan Hobbit Köyü, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yer alıyor. Hobbit Köyü, hem doğa ile iç içe vakit geçirmek hem de fotoğraf dolu anılar biriktirmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Üstelik İstanbul’a oldukça yakın konumuyla günübirlik kaçamakların da gözdesi.
Hobbit Köyü, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Darıca Millet Bahçesi sınırları içerisinde konumlanıyor. İstanbul’a yalnızca 40-45 dakikalık mesafede bulunması, özellikle hafta sonları burayı oldukça popüler kılıyor. Eskihisar Feribot İskelesi’nin hemen yanında yer alan Hobbit Köyü, ulaşım kolaylığı sayesinde günübirlik seyahatlerin en çok tercih edilen rotalarından biri.
Buraya adım attığınız anda karşınıza çıkan rengarenk Hobbit Evleri, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları için de adeta doğal bir stüdyo olan bu alanda, masalsı kareler yakalamak mümkün. Bunun dışında:
Darıca Hobbit Köyü, sadece gezilecek bir yer değil, aynı zamanda farklı aktivitelerle dolu bir gün yaşamanız için tasarlanmış. Burada;
Ziyaretçilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Hobbit Evlerin içinin gezilip gezilemeyeceği. Hobbit Köyü’ndeki evler dışarıdan ziyarete açık olsa da içlerine girilemiyor. Ancak dış mimarisiyle bile büyüleyici görünüyor ve fotoğraf çekmek için fazlasıyla yeterli oluyor.
Darıca Hobbit Köyü, 7 gün 24 saat ziyaretçilere açık. Güvenlik görevlilerinin bulunması sayesinde günün her saati gönül rahatlığıyla gezebilirsiniz. Kalabalıktan uzak, sakin bir atmosfer istiyorsanız hafta içi ya da sabah saatlerini tercih etmeniz daha keyifli olacaktır.
