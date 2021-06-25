Hafta sonu kahvaltısı için lezzetli bir tarif

Kahvaltıda mis gibi domatesin iştah açtığı inkar edilemez bir gerçektir. Menemenle uğraşmak istemeyenler veya farklı bir lezzet arayanlar için "Tavada Domates" tarifi kurtarıcı olabiliyor. Birkaç malzeme ile kolayca hazırlanan bu yemeği yerken parmaklarınızdan olabilirsiniz.

MALZEMELER

1 adet büyük boy pembe domates

1 diş sarımsak

100 gr kaşar peyniri rendesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Dağ kekiği veya taze kekik

Tuz

Kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Domatesin kabuğunu soyun ve orta genişlikte halka halinde dilimleyin.

Yapışmaz bir tavaya zeytinyağını ve tereyağını koyun, yağ ısındıktan sonra 1 diş sarımsak rendesini katın ve sarımsağı bir süre kavurun.

Dilimlediğiniz domatesleri tavaya dizin ve orta dereceli ateşte domatesleri pişirin.

Pişme işlemi sürerken tuz ve kırmızı toz biberi ekleyebilirsiniz.

Domatesleri çevirin ve diğer tarafının da pişmesini sağlayın.

Bu aşamada üzerine kekik ekleyebilirsiniz.

Kaşar rendesini domateslerin üzerini kaplayacak şekilde ekleyin ve tavanın kapağını kapatın.

Kısık ateşte kaşarın erimesini sağlayın.

Kaşar peyniri tamamen eridiğinde yemeğiniz hazır demektir.

Dilerseniz bu tarifi ana yemeklerin yanında garnitür olarak da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.



