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Hafta sonu sınav var mı? 17 18 Eylül 2022 ne sınavı yapılacak, KPSS bu hafta mı yapılacak?

16.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu sınav var mı? Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavları hafta sonları yapılıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından birçok vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. KPSS ile ilgili bir süre önce açıklamada bulunulmuştu. Peki, 17 18 Eylül 2022 ne sınavı yapılacak, KPSS bu hafta mı yapılacak? Hafta sonu sınav var mı?

Hafta sonu sınav var mı? 17 18 Eylül 2022 ne sınavı yapılacak, KPSS bu hafta mı yapılacak?

Bu hafta sonu sınav olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. ÖSYM tarafıundan yayımlnan sınav takvimine göre sınavlar cumartesi ve pazar günü yapılıyor. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 17 18 Eylül 2022 ne sınavı yapılacak, KPSS bu hafta mı yapılacak? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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HAFTA SONU SINAV VAR MI?

18 Eylül Pazar günü 2022-KPSS Lisans'ın genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri oturumları yapılacak.

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17 18 EYLÜL NE SINAV YAPILACAK?

KPSS lisans sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak.

Adaylar, 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek.

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KPSS ile ilgili ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak 2022-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde, ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 18 Eylül 2022 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara,müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı,barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

KPSS LİSANS SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS lisans sınav belgesi sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

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