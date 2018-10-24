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Haftada 5 kilo vermeyi garantiliyor: Lahana çorbası diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

Lahana çorbası diyetinin aslında önemli bir geçmişi var; Sacred Kalp Hastanesi diyeti olarak bilinen diyet, ciddi operasyonlara girecek olan hastalara ameliyat öncesi zayıflatma amacıyla yaptırılırdı çünkü bu diyet son derece hızlı bir şekilde kilo verdiriyordu. Geçmişi bu kadar sağlam olunca da halk arasında yayıldı ve lahana çorbası diyetinbi bugün birçok kişi uygulamaya devam etmekte. Bakalım lahana çorbası diyeti nasıl yapılıyormuş...

Haftada 5 kilo vermeyi garantiliyor: Lahana çorbası diyeti

Biz ona lahana çorbası desek de aslında bilmediğiniz iki ismi daha var: Sacred Kalp Hastanesi diyeti ya da Mayo Clinic diyeti. Hızlı bir şekilde kilo verdirmesiyle ünlenen lahana diyeti öncesinde acil bir şekilde kilo vermesi gereken operasyon geçirecek hastalara uygulandı. Haftada 4,5 kilo verdirmesiyle son derece popüler bir diyete dönüştü. Kilolu kalp hastalarına ameliyat öncesi uygulatılan bu diyet tam olarak 90'lı dönemlerde popülerlik kazandı ve günümüzde hala birçok kişi tarafından uygulanmaya devam ediyor.

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Doktorlar tarafından bu diyetin uygulatılması kişiye güven verse de her bünyenin birbirinden farklı olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Düşük kalorili bir diyet olduğu için sizler uygulamadan önce muhakkak doktorunuza danışın. Onay aldıktan sonra gönül rahatlığıyla diyete başlayabilirsiniz.

Sadece bir hafta uygulanan lahana diyetinde özel olarak hazırlanan lahana çorbasının yanında yağsız süt, sebze ve meyve gibi birkaç çeşit besin tüketilir. Eğer tekrar uygulamak istiyorsanız bunun için en az 15 gün ara vermeniz gerekecektir.

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Hızlı bir şekilde yağ yaktıran lahana diyetinde yapılan çorbayı ne kadar fazla tüketirseniz metabolizmanız o kadar iyi çalışacaktır ve hızlı bir şekilde kilo vereceksiniz. Diyet boyunca alkol kullanımından uzak durmalısınız.

Diyeti doğru ve tam bir şekilde uygularsanız en az 4,5, en fazla ise 8 kilo vermeniz mümkün. Diyette sadece belirtilen günlerde önerilen yiyecekleri yemelisiniz. Detayları paylaştığımıza göre lahana çorbasını hazırlayalım:

Malzemeler:

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Bir adet orta boy lahana
6 adet büyük boy soğan
2 adet domates
3 adet sivri biber
Bir demet maydanoz
Bir adet kereviz
Doğal et suyu
Baharatlar

Nasıl hazırlanır?

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Tüm sebzeleri küçük küçük doğrayın ve tencereye koyun. Tencerenin yarısına normal su yarısına da et suyu doldurun. Doldurduğunuz suyun sebzelerin üstüne geçmesine özen gösterin. Tencereyi ocağa koyun ve 15 dakika boyunca harlı ateşte bırakın.

Su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve maydanozu ilave edin. Lahanalar iyice yumuşayıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Sonrasında malzemeleri blender'dan geçirin. Tüm sebzelerin homojen bir kıvam almasına dikkat edin.

Lahana çorbası diyet planı

Birinci gün: İlk gün muz dışında herhangi bir meyveyi yiyebilirsiniz. İçeceklerden yana ilk tercihiniz su olsun. Kahve de tüketebilirsiniz ancak süt ve şeker kullanmamak şartıyla... Öğünlerinizde bir kase lahana çorbası tüketin. Yiyeceğiniz meyveleri ise ara öğünlere serpiştirebilirsiniz.

İkinci gün: Bugün çorba ve sebze günü. Çorbayla beraber canınızın istediği sebzeyi yiyebilirsiniz. Uzak durmanız gerekenler ise; kuru fasulye, mısır ve bezelye. Akşam yemeğinde çorbanızın yanında fırında tereyağlı patates hazırlayabilirsiniz. Unutmayın, bugün meyve yok.

Üçüncü gün: Bugün meyve ve sebze serbest. Dilediğiniz kadar da lahana çorbası içebilirsiniz. Eğer ilk iki gün kaçamak yapmadıysanız tartıdaki rakamın oynadığını göreceksiniz.

Dördüncü gün: Dördüncü günde muz ve yağsız süt serbest oluyor. Ancak muzu sınırsız yemeye kalkmayın. Maksimum 2 muz hakkınız var.

Beşinci gün: Menüye kırmızı et dahil oluyor. Bugün 300/600 gram arası et tüketebilir, sınırsız bir şekilde domates yiyebilirsiniz. Vücudunuzdaki ürik asidi temizlemek için en az 6/8 bardak arası su içmelisiniz. Unutmayın, bugün çorbayı sadece bir kere içeceksiniz. Hangi öğünde olduğu ise size kalmış.

Altıncı gün: Bugün de kırmızı et serbest üstelik miktar sınırlaması yok. Altıncı günde tüketmeniz gereken bir diğer şey ise yeşil yapraklı sebzeler. Patatesi bugün kesinlikle yemiyorsunuz. Yine çorbayı sadece 1 öğünde içeceksiniz.

Yedinci gün: Kepekli pirinç, taze meyve suyu ve sebze günündeyiz. Üç öğünde çorbanızı içeceksiniz. Dilerseniz pirinci haşlayarak çorbaya ilave edebilirsiniz. Haftanın sonunda 4,5 ila 8 kilo arasında vermiş olacaksınız.

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