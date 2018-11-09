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Mercimek çorbası tarifi: Lezzetli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 09.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

Mercimek çorbası Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biridir. Özellikle de kırmızı mercimek çorbası hemen her restoranın menüsünde yer alır. Peki mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi takip edilirken nelere dikkat etmek gerekir. İşte kırmızı mercimek çorbası için hem yazılı hem de videolu mercimek çorbası tarifleri...

Mercimek çorbası tarifi: Lezzetli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Mercimek çorbası denilince akla yeşil ve kırmızı mercimek çorbaları gelir. Sarı mercimekten de çorba yapıldığı olur. Mercimek çorbası tarifi genellikle sarı, yeşil ve kırmızı mercimek, tereyağı, soğan, kırmızı biberden oluşur. Soğana ek olarak patates ve havuç da kullanılmaktadır. Türkiye ile birlikte Filistin, Irak, İsrail, Mısır, Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerinde yapılmaktadır.

Türkiye’de en yaygın yapılan çorbalardan biri olan kırmızı mercimek çorbası her hanede pişer hemen her restoranın menüsünde bulunur. Hatta günün çorbası nedir diye sorarsanız çok büyük ihtimalle alacağınız cevap mercimek çorbası olacaktır. Pratik bir mercimek çorbası tarifi ile gerek sabah gerekse de akşam yemeğinde içilebilecek lezzetli bir çorba yapabilirsiniz. Peki mercimek çorbası tarifini uygularken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte adım adım mercimek çorbası tarifi ve videolu anlatım...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ (KIRMIZI)

Kırmızı mercimek çorbası tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet havuç
  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 4 bardak sıcak su
  • 2 çorba kaşığı tereyağı (miyane için)
  • 2 çorba kaşığı un (miyane için)
  • 2 bardak soğuk su (miyane için)

Mercimek çorbası yapımı: İlk adım olarak 1 adet soğanı soyun ve ince ince kıyıp tencereye koyun. 1 çay bardağı sıvıyağ ile soğanı kavurun. Ardından 1 adet havucu soyup yine küçük küçük doğrayın ve havuçları da soğanla beraber kavurun.

2 su bardağı kırmızı mercimeği iyice yıkayıp süzgeçten geçirin. Yıkadığınız mercimekleri de tencereye koyun. Soğanlar ve havuçla birlikte 5-10 dakika daha kavurduktan sonra tencereye 4 bardak sıcak su dökün. Mercimekler 20 dakika kadar orta ateşte pişsin. Bu sırada mercimekleri karıştırmayı ihmal etmeyin.

Mercimekler haşlandıktan sonra bir süzgeç yardımıyla havuç soğan mercimek karışımını yavaş yavaş ezerek süzüp bir başka bir tencereye alın. Burada amacımız posanın süzgeçte kalması ve tencerede çorba olacak mercimek karışımını kalması.

Süzdüğünüz mercimeğin koyuluğuna göre soğuk su ekleyerek çorbanın kıvamını ayarlayabilirsiniz. Süzme yerine isterseniz mercimeği, soğanı ve havucu blendardan da geçirerek çorbayı istenilen kıvama getirebilirsiniz.

Mercimek çorbasının lezzetine lezzet katacak ve sunumunu da güzelleştirecek miyane için bir tencerede 2 çorba kaşığı tereyağı eritin. Tencereye 3 çorba kaşığı un ilave edin ve 2-3 dakika kadar unu kavurduktan sonra üzerine 2 bardak soğu su ekleyin. Suyu dökerken karıştırmaya devam edin ki topaklanma olmasın.

Son olarak mercimeği orta ateşte pişmeye devam eden miyanenin üzerine yavaş yavaş dökün. Bu sırada sürekli karıştırmaya devam edin. Mercimek ve miyane karışınca 1 taşım daha kaynatın ve sonunda sıcak çorbanızı afiyetle içebilirsiniz. Yanında kıtır ekmekle de servis edebilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR VİDEOLU ANLATIM

Kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır sorusunun cevabını videolu anlatımımız ile de alabilirsiniz. Videodaki adımları izleyerek çorbanın nasıl yapıldığına dair daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Mercimek çorbası yapımı videosunda kullanılan malzemeler şunlardır:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 adet büyük boy havuç
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 3-4 adet diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı kimyon
  • 1 yemek kaşığı kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı nane
  • 1/2 litre et suyu

MERCİMEK ÇORBASININ VARYASYONLARI

Kırmızı mercimek çorbasını ufak değişikliklerle farklı tatlarda yapabilirsiniz. Bunun için otlar ve baharatlardan faydalanabilirsiniz. Örneğin 1 tatlı kaşığı zerdeçal ile mercimek çorbasına yepyeni bir tat kazandırabilirsiniz. Ada çayı ile kaynatılan mercimek çorbası da farklı bir alternatiftir. Ayrıca mercimek çorbasının harcına soğan ile birlikte patates, kabak ve kereviz de katabilirsiniz. Alternatif bir sebzeli mercimek çorbası yapımı için aşağıda paylaştığımız sebzeli sarı mercimek çorbası tarifimizi takip edebilirsiniz.

SEBZELİ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Mercimek çorbasını daha da zenginleştirmek için içine çeşitli sebzeler dahil edebilirsiniz. Sebzeli mercimek çorbası tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 1 su bardağı sarı mercimek
  • 3 yemek kaşığı margarin
  • 1 adet büyük patates
  • 1 adet orta boy havuç
  • 3 dilim ekmek
  • 4 adet yeşil biber
  • 3 adet küçük soğan
  • 10 su bardağı su
  • göz kararı tuz
  • göz kararı karabiber

Sebzeli Mercimek Çorbası Yapımı: İyice yıkanmış 1 su bardağı sarı mercimeği 3 yemek kaşığı margarini ve kabukları soyulmuş ama doğranmamış 3 bütün soğanı varsa et suyunda yoksa normal su da kaynatın.

Bu sırada 1 havuç ve 1 patatesi küp küp doğrayıp, 4 yeşil biberi ince doğrayın.

Sebzelerle birlikte mercimek pişerken tencerenin kapağını kapatmayın. Arada yükselen, biriken köpükleri de kaşıkla toplayıp ayın. Mercimek bir süre piştikten sonra damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin.

Mercimek bir süre piştikten sonra sırayla aralıklarla doğradığınız havucu, patatesi 1 yemek kaşığı pirinci ve yeşil biberi katın. Ezilip dağılmamaları yani yerken ağıza gelecek kıvam olmalarını sağlayın. Afiyet olsun.

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