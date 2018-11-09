Mercimek çorbası tarifi: Lezzetli kırmızı mercimek çorbası nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Mercimek çorbası denilince akla yeşil ve kırmızı mercimek çorbaları gelir. Sarı mercimekten de çorba yapıldığı olur. Mercimek çorbası tarifi genellikle sarı, yeşil ve kırmızı mercimek, tereyağı, soğan, kırmızı biberden oluşur. Soğana ek olarak patates ve havuç da kullanılmaktadır. Türkiye ile birlikte Filistin, Irak, İsrail, Mısır, Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerinde yapılmaktadır.

Türkiye’de en yaygın yapılan çorbalardan biri olan kırmızı mercimek çorbası her hanede pişer hemen her restoranın menüsünde bulunur. Hatta günün çorbası nedir diye sorarsanız çok büyük ihtimalle alacağınız cevap mercimek çorbası olacaktır. Pratik bir mercimek çorbası tarifi ile gerek sabah gerekse de akşam yemeğinde içilebilecek lezzetli bir çorba yapabilirsiniz. Peki mercimek çorbası tarifini uygularken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte adım adım mercimek çorbası tarifi ve videolu anlatım...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ (KIRMIZI)

Kırmızı mercimek çorbası tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 adet soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet havuç

2 su bardağı kırmızı mercimek

4 bardak sıcak su

2 çorba kaşığı tereyağı (miyane için)

2 çorba kaşığı un (miyane için)

2 bardak soğuk su (miyane için)

Mercimek çorbası yapımı: İlk adım olarak 1 adet soğanı soyun ve ince ince kıyıp tencereye koyun. 1 çay bardağı sıvıyağ ile soğanı kavurun. Ardından 1 adet havucu soyup yine küçük küçük doğrayın ve havuçları da soğanla beraber kavurun.