Haftalarca bayatlamayan kurabiye tarifi! Sırrını açıkladık

Evinizde her daim atıştırmalık bulunsa ne kadar iyi olur değil mi? Çayın kahvenin yanında, mideniz kazındığında, çat kapı misafir geldiğinde elinizin altındaki lezzetli kurabiyeler imdadınıza yetişir. Ama öyle önemli bir nokta var ki kurabiyenin can alıcı özelliğidir. Nedir o derseniz, bayatlamaması!

Sütlü kurabiyeler 2 günden fazla dayanamaz. Olabildiğince çabuk tüketmeniz gerekir. Ama nişastalı ve sirkeli kurabiyeler uzun süre hayatta kalır. Üstelik de tadından tuzundan hiçbir şey kaybetmez.

BAYATLAMAYAN KURABİYE MALZEMELERİ

2 su bardağı un

1 su bardağı buğday nişastası

2 adet yumurta beyazı (sarısını üzeri için saklayın)

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

2 yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI

Yumurtaların sarısını ve beyazını birbirinden ayırın. Sarısını üzeri için kullanmak üzeri bir kasede bekletin.

Yumurta beyazını, elma sirkesini ve sıvı yağı bir kapta beyazlaşıncaya kadar çırpın.

Un, nişasta ve tuzu sıvı karışımın içine ilave edin.

Bir spatula yardımıyla sıvı ve kuru malzemeyi birbirine iyice karıştırın.

Hamurun homojen hale gelmesi için 1-2 dakika da elinizle yoğurun.

Hamur toplandığında dilediğiniz gibi şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine şekil verdiğiniz hamurları dizin.

Üzerlerine daha önce kenara ayırdığınız yumurta sarısını sürün ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst açık olacak şekilde 15-20 dakika pişirin.