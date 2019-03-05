Mynet Trend

Haftanın oyunları belli oldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 05.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bu hafta çıkacak oyunlar listesi nihayet belli oldu. Uzun bir süredir merakla beklenen Devil May Cry 5 sonunda raflardaki yerini alıyor. İşte detaylar.

Haftanın oyunları belli oldu

Oyun sektöründe yaşanan bahar havası tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Anthem ve Crackdown 3 gibi oyunlar büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda ise Devil May Cry 5 isminin ön plana çıktığını görüyoruz.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar

**4 Mart Pazartesi

Crash Dummy (PS4)
Doom & Destiny (PS4)
Black Desert (Xbox One)
Old Man’s Journey (Xbox One)

5 Mart Salı

Left Alive (PS4, PC)
Eternity: The Last Unicorn (PS4, PC)
The Occupation (PS4, Xbox One, PC)
Beat Cop (PS4, Xbox One, Switch)
R.B.I. Baseball 19 (PS4, Xbox One, Switch)
Attack of the Earthlings (PS4, Xbox One)
Unknown Fate (PS4, Switch)
I and Me (PS4, PS Vita)
Your Toy (PS4)
Move or Die (PS4)
Night Trap: 25th Anniversary Edition (PS Vita)
Bonds of the Skies (Xbox One)
12 is Better Than 6 (Switch)
Pillar (Switch)

6 Mart Çarşamba

Crimson Keep (PS4, Xbox One)
Overload (Xbox One)
I and Me (Xbox One)
Gungrave VR (PC)
Undead Horde (PC)

7 Mart Perşembe

Braveland Trilogy (Switch)
Hard West (Switch)

8 Mart Cuma

Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC)
Verti-Go Home! (PS4)
ShellShock Live (Xbox One)
Assault Android Cactus (Switch)
Kirby’s Extra Epic Yarn (3DS)

Katlanabilir ekranlı Alcatel ve mini telefon Palm, Türkiye yolunda

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Siber saldırılardan nasıl uzak kalabilirsinizSiber saldırılardan nasıl uzak kalabilirsiniz
Fortnite geçtiğimiz gün yeni bir güncelleme daha aldıFortnite geçtiğimiz gün yeni bir güncelleme daha aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haftanın oyunları Devil May Cry 5

En Çok Okunan Trend Haberler

Otomobil devinden çok konuşulacak karar! Tarih oluyor

Otomobil devinden çok konuşulacak karar! Tarih oluyor

Canlı yayında korkutan anlar! Program yarıda kesildi

Canlı yayında korkutan anlar! Program yarıda kesildi

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Hatay'daki dört ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor!

Hatay'daki dört ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vivo iQOO özellikleri ve fiyatı belli oldu

Vivo iQOO özellikleri ve fiyatı belli oldu

Siber saldırılardan nasıl uzak kalabilirsiniz

Siber saldırılardan nasıl uzak kalabilirsiniz

Fortnite geçtiğimiz gün yeni bir güncelleme daha aldı

Fortnite geçtiğimiz gün yeni bir güncelleme daha aldı

Android Q’yu da Root’ladılar

Android Q’yu da Root’ladılar

AirPods 2 efsanevi bir özellik ile gelecek

AirPods 2 efsanevi bir özellik ile gelecek

Xbox Game Pass yeni özelliklerle güncellendi

Xbox Game Pass yeni özelliklerle güncellendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.