Haftanın oyunları belli oldu

Oyun sektöründe yaşanan bahar havası tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Anthem ve Crackdown 3 gibi oyunlar büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda ise Devil May Cry 5 isminin ön plana çıktığını görüyoruz.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

İşte bu hafta çıkacak oyunlar



**4 Mart Pazartesi

Crash Dummy (PS4)

Doom & Destiny (PS4)

Black Desert (Xbox One)

Old Man’s Journey (Xbox One)

5 Mart Salı



Left Alive (PS4, PC)

Eternity: The Last Unicorn (PS4, PC)

The Occupation (PS4, Xbox One, PC)

Beat Cop (PS4, Xbox One, Switch)

R.B.I. Baseball 19 (PS4, Xbox One, Switch)

Attack of the Earthlings (PS4, Xbox One)

Unknown Fate (PS4, Switch)

I and Me (PS4, PS Vita)

Your Toy (PS4)

Move or Die (PS4)

Night Trap: 25th Anniversary Edition (PS Vita)

Bonds of the Skies (Xbox One)

12 is Better Than 6 (Switch)

Pillar (Switch)

6 Mart Çarşamba



Crimson Keep (PS4, Xbox One)

Overload (Xbox One)

I and Me (Xbox One)

Gungrave VR (PC)

Undead Horde (PC)