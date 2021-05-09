Haftanın tarihine bakış

İzmir, 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edildi.

Birinci Dünya Savaşı'nda yenilenlerin safında yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'nin ardından İngilizler, ilk iş olarak 3 Kasım'da Musul'u işgal etti. Fransızlar ve İtalyanlar da ülkenin çeşitli yerlerini işgale girişti. İtilaf Devletleri donanmaları ve Yunanistan savaş gemileri ise 13 Kasım'da İstanbul'a geldi.

18 Ocak 1919'da, yenik devletlerle anlaşmalar yapmak üzere Paris Barış Konferansı yapıldı. Yunanlıların çıkarma planı da bu konferans sırasında, 14 Mart'ta İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando, ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi. Lloyd George'un 5 Mayıs'ta Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istemesinin ardından 10 Mayıs'ta İzmir'in işgali, Paris'te İtilaf Devletlerince kararlaştırıldı.

İzmir'in işgali, 14 Mayıs'ta İzmir Limanı'nda bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop tarafından, Türk ordusuna bildirildi. İzmir'in işgal edileceğini duyan yurtseverler de gece Yahudi Maşatlığı'nda toplanarak "Reddi ilhak" ilkesini kabul etti.