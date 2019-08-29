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Haftanın vizyon filmleri

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SİNEMA TV  | 29.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli olmak üzere 7 film, sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema salonlarında bu hafta "New York'ta Yağmurlu Bir Gün", "İblis: Esir-i Beden", "Masal Şatosu: Sihirli Davet", "Abigail: Sınırların Ötesinde", "Mircin", "Elveda Oğlum" ve "Kediler" filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Abigail: Sınırların Ötesinde

Abigail: Sınırların Ötesinde
ABD ve Rusya'nın ortak yapımı fantastik ve aksiyon türündeki "Abigail: Sınırların Ötesinde" filminin yönetmenliğini Aleksandr Boguslavskiy yapıyor. Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan ve Rinal Mukhametov gibi oyuncuların rol aldığı film, dünyayı etkisi altına alan bir salgından uzak durmak için korunaklı bir alanda yaşayan genç kız Abigail'in hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Elveda Oğlum

Elveda Oğlum
Çin yapımı "Elveda Oğlum" filmi, iki evli çiftin 1980'lerin pazar odaklı ekonomik reformlarından başlayarak 40 yıllık süreçte ülkelerinde yaşanan sosyal ve ekonomik değişikliklere uyum sağlamaya çalışmasını ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Wang Xiaoshuai oturduğu filmin başrollerini Wang Jing-chun ve Yong Mei paylaşıyor.

İblis Esir-i Beden

İblis Esir-i Beden
Haftanın korku türündeki filmlerinden biri olan "İblis: Esir-i Beden" astral seyahat yaptıkları sırada kendilerine musallat olan korkunç varlıktan kurtulmaya çalışan dört gencin hikayesini ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Hira Evren Işık’ın oturduğu filmde, Araf Mehmet Geçgel, Esin Kaya, Elif Erkanlı ve Emre Bulut gibi isimler rol alıyor.

Kediler

Kediler
Haftanın animasyon türündeki tek filmi "Kediler", efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan oğlunun peşine düşen Blanket adındaki bir kedinin maceralarını anlatıyor. Gary Wang’ın yönetmenliğini yaptığı film, 3 boyutlu olarak da izlenilebilecek.

Masal Şatosu - Sihirli Davet

Masal Şatosu - Sihirli Davet
Burak Kuka'nın yönetmenliğini üstlendiği fantastik türdeki yerli film "Masal Şatosu: Sihirli Davet", masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki başrolleri paylaştığı filmde, masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını gören Neşe'nin sihirli bir anahtar bulmasıyla başlayan fantastik macerasını anlatıyor.

Mircin

Mircin
Yönetmenliğini Ahmet Yaşar Gümüş'ün yaptığı haftanın korku türündeki diğer vizyon filmi "Mircin"'de Korkut Çözer, Elif Kartal, Hande Sipal gibi isimler oynuyor. Uzak durmaları gereken bir olayın peşine düşen bir grup arkadaşın hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle: "Bir grup arkadaş, bulaşmamaları gereken bir olaya dahil olduklarında kendilerini büyük bir kovalamacanın içinde bulur. Onların bilmediği şey Karaköy'ün karanlık sokaklarından Beykoz'un ormanlarına uzanan bu kovalamacada yalnız olmadıklarıdır. Kendilerini korkunç olayların içinde bulan gençler, en etkili büyülülerden olan İspanyol büyüsü ile lanetlenmiştir. Bu büyü sadece lanetleneni etkilemekle kalmaz büyüyü yapanı da mahvedecektir. Hayatları kabusa dönen gençler, lanetin etkisinden kurtulmayı başarabilecekler midir?"

New York'ta Yağmurlu Bir Gün

New York'ta Yağmurlu Bir Gün
ABD yapımı dram ve komedi türündeki "New York'ta Yağmurlu Bir Gün" filminde Timothee Chalamet, Elle Fanning ve Selena Gomez rol alıyor. Romantik bir hafta sonu geçirmek için New York'a giden genç çiftin yaşadıklarını konu edinen filmin yönetmenliğini usta yönetmen Woody Allen üstleniyor.
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