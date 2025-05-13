Haftanızı güzelleştirecek 3 şipşak tatlı tarifi: Tatlı krizine Pratik çözümler...

Yoğun bir haftanın ortasında, küçük bir tatlı molası ruhunuza da iyi gelir sofranıza da. Ama uzun uzun mutfağa girmeye vaktiniz yoksa üzülmeyin. Sadece birkaç malzemeyle, neredeyse 15 dakikadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz üç pratik ve lezzet garantili tatlı tarifiyle geldik. İster akşam çayın yanına, ister öğle arasında bir kaçamak olacak bu tarifler hem zaman kazandırıyor hem keyif katıyor.

1. 5 DAKİKADA KAKAOLU KUP TATLISI

Malzemeler:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

Birkaç parça bitter çikolata (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Un, kakao ve şekeri tencerede karıştırın. Sütü ekleyip ocağa alın. Kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ve çikolatayı ekleyin. Karıştırıp kuplara paylaştırın. Ilık veya soğuk servis yapın.

2. ELMALI MİLFÖY TATLISI

Malzemeler:

2 adet milföy hamuru

1 adet elma (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için pudra şekeri

Yapılışı:

Milföyleri biraz yumuşatın. Ortasına elma, tarçın ve şeker karışımını koyun. Kapatıp kenarlarını bastırın. 180°C fırında 15-20 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

3. YOĞURTLU PARFE (BUZDOLABI TATLISI)

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı bal

1 muz (dilimlenmiş)

1/2 su bardağı granola veya yulaf

Çilek, böğürtlen gibi meyveler

Yapılışı:

Bir bardak ya da kaseye kat kat yoğurt, meyve ve granola yerleştirin. Bal gezdirin. İsteğe göre 1-2 saat buzdolabında bekletip soğuk servis edin.

AFİYET OLSUN!