Haftanızı güzelleştirecek 3 şipşak tatlı tarifi: Tatlı krizine Pratik çözümler...

Yoğun bir haftanın ortasında, küçük bir tatlı molası ruhunuza da iyi gelir sofranıza da. Ama uzun uzun mutfağa girmeye vaktiniz yoksa üzülmeyin. Sadece birkaç malzemeyle, neredeyse 15 dakikadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz üç pratik ve lezzet garantili tatlı tarifiyle geldik. İster akşam çayın yanına, ister öğle arasında bir kaçamak olacak bu tarifler hem zaman kazandırıyor hem keyif katıyor.
Malzemeler:
Yapılışı:
Un, kakao ve şekeri tencerede karıştırın. Sütü ekleyip ocağa alın. Kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ve çikolatayı ekleyin. Karıştırıp kuplara paylaştırın. Ilık veya soğuk servis yapın.
Malzemeler:
Yapılışı:
Milföyleri biraz yumuşatın. Ortasına elma, tarçın ve şeker karışımını koyun. Kapatıp kenarlarını bastırın. 180°C fırında 15-20 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Bir bardak ya da kaseye kat kat yoğurt, meyve ve granola yerleştirin. Bal gezdirin. İsteğe göre 1-2 saat buzdolabında bekletip soğuk servis edin.
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