PUDİNG DOLGULU KEK İÇİN MALZEMELER

Kek hamuru için:

2 adet yumurta

150 gram toz şeker (yaklaşık 3/4 su bardağı)

1 su bardağı süt (200 ml)

Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)

2 su bardağı un (yaklaşık 240-250 gram)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Çikolatalı puding dolgusu için:

500 ml süt (2,5 su bardağı)

2 yemek kaşığı kakao (20 gram)

3 yemek kaşığı mısır nişastası (30 gram)

4 yemek kaşığı toz şeker (50 gram)

50 gram bitter veya sütlü çikolata

Üzeri için (isteğe bağlı):

Pudra şekeri

Rendelenmiş çikolata

PUDİNG DOLGULU KEK NASIL YAPILIR?

Bir tencereye kakao, nişasta ve toz şekeri alın. Sütü azar azar ekleyerek tel çırpıcıyla karıştırın. Karışımı orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve küçük parçalara ayırdığınız çikolatayı ekleyin. Çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın.

Pudingi geniş bir kaba aktarın. Üzerinin kabuk tutmaması için yüzeyine temas edecek şekilde streç film kapatın ve soğumaya bırakın.

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları, toz şekeri ve vanilini alın. Mikserle yaklaşık 3-4 dakika, karışımın rengi açılıp köpüklü bir kıvam alana kadar çırpın.

Ardından sütü ve sıvı yağı ekleyerek kısa süre karıştırın.

Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin. Spatula yardımıyla pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Yaklaşık 20-22 santimetrelik kare veya yuvarlak bir kek kalıbının tabanına pişirme kağıdı serin. Kenarlarını hafifçe yağlayın.

Kek hamurunun yarıdan biraz fazlasını kalıba dökün.

Soğuyan ve koyulaşan pudingi kaşık yardımıyla hamurun üzerine parça parça yerleştirin. Pudingin kalıbın kenarlarına kadar ulaşmamasına dikkat edin.

Kalan kek hamurunu pudingin üzerine gezdirerek dökün ve spatulayla hafifçe düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derece alt-üst ayar fırında yaklaşık 40-50 dakika pişirin.

Pişirme süresi kullanılan kalıba ve fırına göre değişebilir. Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdanı pudingli orta kısma değil, kek hamurunun bulunduğu bölgeye batırın.

Fırından çıkan keki önce kalıbında 15-20 dakika dinlendirin. Ardından tamamen soğumasını bekleyin. Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpin veya rendelenmiş çikolatayla süsleyin. Keki dilimlediğinizde ortasındaki çikolatalı puding katmanı ortaya çıkacaktır.

PUDİNG DOLGULU KEKİN PÜF NOKTALARI

Pudingi mutlaka soğutun: Sıcak puding, kek hamurunun yapısını etkileyebilir. Dolgunun kaşıkla alınabilecek kadar koyu ve soğumuş olması önemlidir.

Hamuru fazla çırpmayın: Un eklendikten sonra uzun süre çırpmak kekin dokusunu sertleştirebilir.

Pudingi kenarlara taşırmayın: Dolguyu kalıbın ortasına yerleştirmek, kekin dış kısmının daha düzgün pişmesini sağlar.

Kesmek için acele etmeyin: Kek tamamen soğuduğunda puding katmanı daha iyi toparlanır ve dilimler daha düzgün çıkar.

Fırın süresini kontrol edin: Puding dolgusu nemli kalacağı için kürdan testi yalnızca kek kısmından yapılmalıdır.

Not: Görsel yapay zeka tarafından üretilmiştir.