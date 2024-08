Hagi mi Alex mi? Alex de Souza son noktayı koydu!

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, yeni sezon öncesi hazırlık dönemiyle ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alex de Souza, sabah yapılan antrenmanın ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yeni sezon öncesi kamp ve hazırlık dönemini anlatarak konuşmasına başlayan Brezilyalı teknik adam, "Şu ana kadar çalışmalarımız güzeldi ve pozitifti. Çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bir kaç sakatlık durumumuz oldu ve çözümlendi. Şu ana kadar iyi çalıştık. Buradan Burdur ve Erzurum'a teşekkür etmek istiyorum. Bizi iyi ağırladılar" dedi.

'YENİ OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR'

Takımın yeni transferlere ihtiyacının olduğunu kaydeden Alex de Souza, "Hala eksiğimiz var. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Takımın atmosferini, profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var. Yönetim ile sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.

Burdur kampında ilk 2 haftada fiziksel olarak yüklenme yaptıklarını ve gençlere şans verdiğini dile getiren Alex, "Maçlarda kulüp alt yapısından yetişmiş oyuncuları kullanmak istedik ve faydalandık. Onlar şu anda takımda değiller ve daha yetişmiş futbolculara ihtiyacımız var. Tabi ki bu eksiklikleri yönetimimize bildiriyoruz. Dengeli bir şekilde acil ihtiyacımız olan bölgeleri belirliyoruz. Mümkün olan en kısa sürede ihtiyaçlarımızı gidermeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'BÜNYAMİN BALCI İLE GÖRÜŞMEDİM'

Bünyamin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili gelen soruya Alex de Souza, "Bünyamin Balcı bir sakatlık sürecinin sonunda. Takıma hala henüz dahil olmadı. Bu yüzden takımla beraber çalışmadı. Onunla birlikte olmadım ve bir görüşme gerçekleştirmedim. Oyuncuyu ilgilendiren bir durumda kulüp ve oyuncu birlikte görüşüyorlar. Bana gelen bir şey olmadı. Yaptığım çalışmalarda Bünyamin'i hesaba katarak planlama yapmadım. Sakatlığını yeni geçirme devresinde olan bir oyuncuydu. O bölgede Erdoğan Yeşilturt ve Mert Yılmaz ile çalıştık. İyileşme sürecinin sonlarına geliyor ve tamamen iyileştiğinde takıma dahil olduğunda yeniden oturup birlikte konuşacağız ve karar vereceğiz. Ondan tabi ki faydalanmayı isterim. Onunla ilgili farklı bir plan varsa kulüp bunu düşünüyorsa karar da onun" diye konuştu.

'HAFTA SONUNDA KARAR VERECEĞİZ'

Ligin ilk haftasında Göztepe ile oynayacakları maçla ilgili Alex, "Göztepe karşısında oynayacağımız oyunla ilgili yeterince zaman var. Samudio, takımla beraber ilk çalışmaya katıldı. Hafta sonunda değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz" dedi.

'HAYAT PAHALILIĞI BÜTÜN DÜNYANIN GERÇEKLİĞİ'

Türkiye'deki hayat pahalılığıyla ilgili açıklamaları sorulan Alex, "12 yıl sonra Türkiye'ye döndüğümde bir pahalılık var demiştim. Bu bütün dünyanın bir gerçekliği. Bütün dünyada her şey her geçen gün pahalılaşıyor. Bu futbol sektörünü de etkiliyor. Futbolda da her şey her zaman daha pahalı hale geliyor. Örnek verecek olursa Bünyamin sakatlığını henüz geçirmiş olan bir oyuncu buna rağmen bir teklif alabiliyor. Futbolda bu tip şeyler değer buluyor. Her seferinde daha pahalı fiyatlar ortaya çıkıyor" diye cevapladı.

'ÇOK FARKLI BİR OYUN SİSTEMİMİZ VAR'

Antalyaspor olarak dengeli bir oyun ortaya koyacaklarını belirten Alex, "Öncellikle dengeli bir oyunumuz olacak. Top ayağımızda olduğunda kalitemizi kullanmak isteyeceğiz. Topu kaybettiğimizde yeniden topa sahip olmak isteyeceğiz. Dengeli bir oyunla görsel bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Oyun olarak çok farklı olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen yıldan bu yana çok farklı bir oyun sistemimiz var" dedi.

'HEDEFİMİZ GEÇEN YILDIN DAHA İYİ OLMAK'

Öncelikli hedeflerinin geçen yıldan daha iyi olmak olduğunu kaydeden Alex, şunları söyledi:

"Öncelikli hedefimiz geçen yıldan daha iyi olmak. Her şey yolunda giderse daha yukarılara bakmaya başlayabiliriz. Gerçeklikleri dikkate almamız gerekiyor. Geçen yıldan daha iyi olmamız gerekiyor. Geçen seneden daha az gol yemek, geçen yıldan daha fazla gol atmak. Bu tür istatistikleri daha ileriye taşımak istiyoruz. Hafta hafta ilerlemek istiyoruz. Oyuncularla da bireysel olarak en iyi şekilde faydalanmak, onların da çabalarıyla Antalyaspor'u daha iyi bir konuma getirmek hedefimiz."

TEKNİK DİREKTÖRLERLE İLGİLİ YORUMU

Ligdeki teknik direktörlerin başarılı olduğunu söyleyen Brezilyalı çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kariyerlerinin konuşulmaya gerek olmadığını söyledi. Alex, "Okan Buruk önemli başarılara imza atmış bir teknik direktör, harika başarılar gösterdi. Herkes onun takımını yakından tanıyor ve çok eksiği olmayan bir takımı var. Mourinho ile ilgili söylenecek çok fazla şey yok, onu herkes biliyor. Onlara karşı oynamaktan zevk alacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rekabetçi bir takımla karşılarına çıkacağız" diye konuştu.

'ARDA İLE KENDİMİ KARŞILAŞTIRMAYI DOĞRU BULMUYORUM'

Arda Güler'i kendisiyle karşılaştırmayı doğru bulmadığını kaydeden Alex, "Arda Güler ile kendimi karşılaştırmam, haksız bir karşılaştırma olur. Ben futbolu bitirdim, kariyerimi sonlandırdım. O kariyerinin başında, çok iyi bir takımda, önünde çok büyük bir gelecek var. Başarılarının üzerine katarak umarım ilerler. Kariyerini sonlandırdığında insanlar ona dönüp övücü sözlerden bahsederler. Onu benimle karşılaştırmamın bir mantığı yok" dedi.

'ARDA GÜLER'E TAVSİYELERDE BULUNUYORUM'

Arda Güler ile konuştuğunda iyi dileklerini ilettiğini belirten Alex, "Onunla ilgili konuşurken 'İdmanlar nasıl gidiyor' gibi konuşmalar geçiyor. Onun en iyisine sahip olmasını istiyorum. İyi dileklerde bulunuyorum. Tavsiyelerde bulunuyorum. Kendisi yetenekli bir oyuncu, başarılı bir oyuncu. Real Madrid'te oynuyor. Umarım daha iyi yerlere gelir" diye konuştu.

'TRANSFER YASAĞININ KALKTIĞI SÖYLENDİ'

Transfer yasağının kalktığının söylendiğini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Alex, "Bana şu an söylenilen transfer yasağının kalkmış olacağıyla ilgili. Buna inanmak istiyorum. Eğer çözüldüyse de biz aynı şeklide çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hiç bir şekilde motivasyon düşüklüğümüz olmadı. Bir gün motivasyon düşüklüğü yaşarsam başkana teşekkür eder evime dönerim. Günde 12 saat çalışarak en iyi şekilde çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

'KENDİMİ HAGİ İLE KARŞILAŞTIRMAK İSTEMİYORUM'

Bir gazetecinin "Hagi mi yoksa Alex mi?" sorusuna da teknik adam, şu cevabı verdi:

"Burada elimize mikrofon alıp sorsak, bazıları Hagi bazıları Alex diyecektir. Futbol böyle bir şey. Bana soracak olursanız 1994'de 16 yaşında çocuktum, o esnada Hagi Romanya'nın 10 numara pozisyonunda oyuncuydu. Onu izledim. Kendimi ona karşı rakip olarak görmedim. Ona karşı oynadığımı hissetmedim. Onunla kendimi yarıştırmak karşılaştırmak istemiyorum. Bugün futbolda bazıları maviden bazıları kırmızıdan hoşlanıyor olabilir. Futbol bu şekilde futbol oluyor. Herkesin farklı düşüncesi olabiliyor. İnternette bu tarz tartışmalar olabilir. Bunları iyi karşılıyorum. Ama kendimi Hagi ile karşılaştırmaktan kaçınıyorum. İnternet dünyasında Messi mi Ronaldo mu karşılaştırmaları sıklıkla oluyor. Herkesin farklı zevkleri olabiliyor. Görüşleri olabiliyor. Bunu seçtin diye kimseyi yargılamıyoruz. Ya da seçmedin diye. Ben ilk zamandan beri şuna inanıyorum insanların futbol hakkındaki bireysel düşüncelerine saygı duyuyorum."

'KENDİ YOLUMU ÇİZİYORUM'

Türkiye'de Daum, Zico, Aragones ve Aykut Kocaman ile çalıştığını belirten Alex, "Hepsinin örnek aldığım yanları var ama sonuç olarak kendi yolumu çiziyor ve ilerliyorum. Birbirinden farklı 4 teknik adamdan da farklı şeyler öğrendim" yorumunu yaptı.

'EŞİM VE ÇOCUKLARIMIN BAŞ HARFLERİ'

Kulüpte giydiği antrenman formalarının üzerine isminin yerine "DMAF" yazılı olduğunu kaydeden Alex, "Eşim ve çocuklarımın baş harfleri. Onlar yanımda olmadıkları için baş harflerini Antalyaspor'un isimliğinde kullanıyorum" dedi. (DHA)