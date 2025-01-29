Hagi, Popescu ve Arda Turan'dan sonra listeye o da eklenecek! Davinson ile duvar olacaklar...

Galatasaray, Barcelona'dan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak üzere... Geçtiğimiz yıllarda iki takımın işbirliği daha önce de denk gelirken bu kez Eric Garcia transferinde karşı karşıya gelecekler.

HOCASI 'KAL' DEDİ AMA...

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, geçtiğimiz hafta oynanan maçın ardından Eric Garcia hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Eric Garcia'nın harika bir yedek olduğunu ve takımda değerlendirmek istediğini söyleyen Flick, oyuncuya açık açık gitmemesi gerektiğini ifade etmişti.

ERIC GARCIA İKNA OLMADI, GALATASARAY'I SEÇTİ

Hocasının medya önünde kendisini övmesine rağmen ikna olmayan Eric Garcia, menajeri aracılığı ile Galatasaray'a haber yolladı. Sarı-kırmızılılarda forma giymek istediğini açık bir dille ifade eden Eric Garcia beklemeye geçti.

SAVUNMAYA İLAÇ OLABİLİR

Şampiyonluk yolunda kalesinde gördüğü gollerle dikkat çeken Galatasaray, Eric Garcia transferiyle bu problemi ortadan kaldırmak istiyor. Okan Buruk'un da çok istediği Eric Garcia için resmi girişimler kısa süre içinde yapılabilir.

GALATASARAY-BARCELONA İŞBİRLİĞİ

Galatasaray'ın daha önce de Barcelona'dan yaptığı transferler akıllara geldi. Hagi, Popescu ve Inaki Pena gibi isimler direkt olarak Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Eric Garcia transferi gerçekleşirse bu listeye İspanyol stoper de dahil olacak.