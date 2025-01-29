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Hagi, Popescu ve Arda Turan'dan sonra listeye o da eklenecek! Davinson ile duvar olacaklar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 12:01
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Galatasaray transfer çalışmalarında gaza bastı. İspanyol devinin tecrübeli stoperi Eric Garcia, hocasının ısrarına rağmen takımdan ayrılmaya karar verdi. Menajeri aracılığı ile Galatasaray'da forma giymek istediğini sarı-kırmızılılara ileten İspanyol oyuncu transferi için beklemeye geçti.

Hagi, Popescu ve Arda Turan'dan sonra listeye o da eklenecek! Davinson ile duvar olacaklar...
Eric Garcia

Eric Garcia

İSP İspanya
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray, Barcelona'dan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak üzere... Geçtiğimiz yıllarda iki takımın işbirliği daha önce de denk gelirken bu kez Eric Garcia transferinde karşı karşıya gelecekler.

HOCASI 'KAL' DEDİ AMA...

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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, geçtiğimiz hafta oynanan maçın ardından Eric Garcia hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Eric Garcia'nın harika bir yedek olduğunu ve takımda değerlendirmek istediğini söyleyen Flick, oyuncuya açık açık gitmemesi gerektiğini ifade etmişti.

ERIC GARCIA İKNA OLMADI, GALATASARAY'I SEÇTİ

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Hocasının medya önünde kendisini övmesine rağmen ikna olmayan Eric Garcia, menajeri aracılığı ile Galatasaray'a haber yolladı. Sarı-kırmızılılarda forma giymek istediğini açık bir dille ifade eden Eric Garcia beklemeye geçti.

SAVUNMAYA İLAÇ OLABİLİR

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Şampiyonluk yolunda kalesinde gördüğü gollerle dikkat çeken Galatasaray, Eric Garcia transferiyle bu problemi ortadan kaldırmak istiyor. Okan Buruk'un da çok istediği Eric Garcia için resmi girişimler kısa süre içinde yapılabilir.

GALATASARAY-BARCELONA İŞBİRLİĞİ

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Galatasaray'ın daha önce de Barcelona'dan yaptığı transferler akıllara geldi. Hagi, Popescu ve Inaki Pena gibi isimler direkt olarak Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Eric Garcia transferi gerçekleşirse bu listeye İspanyol stoper de dahil olacak.

Eric Garcia'nın Galatasaray'a Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu transfer Galatasaray için büyük bir kazanç olur.
Eric Garcia, Galatasaray savunmasına katkı sağlayamayabilir.
Galatasaray, daha iyi bir stoper tercih etmeliydi.

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