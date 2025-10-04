Hagi'nin oğlu Ianis'ten babasına gönderme: Frikikten mükemmel gol!

Alanyaspor'un Rumen Yıldızı Ianis Hagi, Gençlerbirliği Karşısında Attığı Frikik Golüyle Babası Gheorghe Hagi'yi Hatırlattı.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor'un yeni transferi Ianis Hagi, ilk 11'de sahaya çıktı. Maçın henüz başlarında dakikalar 14'ü gösterirken, Ransgers'dan transfer edilen yıldız oyuncu akıllara babasını getirtecek bir gole imza attı. İşte detaylar...

HAGİ'DEN NEFİS GOL!

Teknik direktör Joao Pereira'nın güvendiği isimlerden olan Hagi, 14. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti. Yaklaşık 30 metreden sol ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci için kapanması güç bir noktaya gitti ve ağlarla buluştu. Bu gol, sadece Alanyaspor taraftarlarını değil, tüm futbolseverleri heyecanlandırdı. Ianis Hagi'nin bu golü, babası Gheorghe Hagi'nin Galatasaray formasıyla attığı unutulmaz frikik gollerini anımsattı. Taraftarlar sosyal medyada genç oyuncuyu övgü yağmuruna tutarken, 'Babasının oğlu' yorumları yapıldı.

TÜRK FUTBOLUNDA ADINDAN SÖZ ETTİRMEYE GELİYOR

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Ianis Hagi, takımının hücum hattında önemli bir rol oynadı. İlk golün moraliyle Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında üstün bir oyun sergilemeye başladı. Hagi'nin performansı, Alanyaspor'un ileriye dönük umutlarını artırırken, taraftarlar da genç oyuncudan daha nice goller bekliyor. Ianis Hagi'nin bu performansı, Rumen futbolunun geleceği adına da umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Babasının izinden giden Ianis, Türk futbolunda adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Alanyaspor teknik heyeti ve yönetimi de Hagi'nin performansından oldukça memnun. Genç oyuncunun adaptasyon sürecini hızla tamamlaması ve takıma katkı sağlaması, Alanyaspor'un başarısı için kritik öneme sahip.