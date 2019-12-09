Hailey Baldwin'den Selena Gomez açıklaması

Bir küs bir barış olan Selena Gomez-Justin Bieber çifti, yaklaşık bir sene önce sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Gomez'le yollarını yeniden ayıran Justin Bieber, kısa bir süre sonra eski aşkı Hailey Baldwin'e geri dönmüştü.

Geçtiğimiz aylarda Hailey Baldwin ile yaptığı sürpriz evliliğiyle gündem olan Justin Bieber'ın eski sevgilisi Selena Gomez gibi depresyon tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Justin Bieber'la evlenen Hailey Baldwin, eşinin eski aşkı Selena Gomez'in fotoğrafını beğenmişti.

Hailey Baldwin, Gomez'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları beğenmesiyle ilgili konuştu.

Baldwin, Vogue dergisine yaptığı açıklamada, "İnsanlar yanlış hikayeler kuruyor. Kadınları birbirlerine düşman etmeye çalışmak, gerçekten toksik madde gibi yayılıyor. Bunun değişmesi ve durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

