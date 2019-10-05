Hailey Baldwin'in yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

22 yaşındaki genç model Hailey Baldwin, Instagram hesabından çok konuşulan nişan yüzüğünü paylaştı. Oval kesim elmasın en dikkat çekici tarafı da tam tamına 500 bin dolar değerinde olmasıydı. Paylaşımına “Evilik setimi çok sevdim, teşekkürler @tiffanyandco” notunu ekleyen ünlü ismin yüzüğü çok beğenildi.

Geçtiğimiz Salı günü Justin Bieber, 18 karatlık nişan yüzüklerini paylaşmış, fiyatları yine dudak uçuklatmıştı. Paylaştığı siyah beyaz fotoğraflara “Seninle sonzuluğu sabırsızlıkla bekliyorum” diyerek Baldwin’e olan sevgisini açıkça belirtmiş oldu.

25 yaşındaki şarkıcı paylaştığı fotoğraflarda, 25 bin dolarlık yeni elmas kaplama dişleriyle poz vermeyi ihmal etmedi. 22 yaşındaki ABD’li model ise 500 bin dolarlık evlilik yüzüğünü göstermeyi de ihmal etmedi. Baldwin'in diğer takıları ise 123 bin dolar. İkilinin toplam mücevher tutarı ise 3 milyon 720 bin TL.

Ünlü çift Eylül ayında New York’ta gizlice evlendikten sonra, geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ismin de katıldığı ikinci düğününü yine gözlerden uzak Güney Carolina’da yaptı. Davetliler arasında Kendall Jenner, Kylie Jenner, Camila Morrone gibi isimler katılmıştı.

