MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hailey Baldwin sokak tarzıyla dikkat çekti! "Altını giymeyi unutmuşsun"

Hailey Baldwin sokak tarzıyla dikkat çekti! "Altını giymeyi unutmuşsun"

27.09.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikkat çeken modellerden Hailey Baldwin tarzıyla gündem oldu. Moda dünyasında son dönemde trend olan akıma uyan güzel model altına yalnızca iç çamaşırı giyince dikkat çekti.

Günümüzün en çok aranan modelleri arasında yer alan ve bir güzellik markası kuran Hailey Baldwin Bieber sokak tarzıyla dikkat çekti.

Moda dünyasında trend olan akımlarından biri de "pantolon giymeden" dolaşmak... Artık podyumdan festivallere pek çok ünlü kameralara pantolonsuz yakalanıyor.

Ünlü model Hailey Bieber de Paris'te bu akıma uyan tarzıyla dikkat çekti. Pantolon giymeyen güzel model bej bir balıkçı yaka üst ve siyah külottan oluşan bir kombin tercih etti.

SPL9943335_002

Frikik vermemek içinse üzerine uzun bir trençkot alan güzel modeli görenler "Bu trend saçma", "Pantolonu unutmuş" yorumlarında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bergen'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi duyanları şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocukluBergen'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi duyanları şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu
Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler 'Yok artık' dedi Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler 'Yok artık' dedi
Şoke eden 'yasak aşk' iddiası! Serenay Sarıkaya'nın annesi o oyuncunun babasıyla...Şoke eden 'yasak aşk' iddiası! Serenay Sarıkaya'nın annesi o oyuncunun babasıyla...
Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin hailey baldwin bieber Model

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Almanya bu iki Türk genci konuşuyor! Kahraman ilan edildiler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.