Hailey Baldwin sokak tarzıyla dikkat çekti! "Altını giymeyi unutmuşsun"

Günümüzün en çok aranan modelleri arasında yer alan ve bir güzellik markası kuran Hailey Baldwin Bieber sokak tarzıyla dikkat çekti.

Moda dünyasında trend olan akımlarından biri de "pantolon giymeden" dolaşmak... Artık podyumdan festivallere pek çok ünlü kameralara pantolonsuz yakalanıyor.

Ünlü model Hailey Bieber de Paris'te bu akıma uyan tarzıyla dikkat çekti. Pantolon giymeyen güzel model bej bir balıkçı yaka üst ve siyah külottan oluşan bir kombin tercih etti.

Frikik vermemek içinse üzerine uzun bir trençkot alan güzel modeli görenler "Bu trend saçma", "Pantolonu unutmuş" yorumlarında bulundu.



