Hak ediyorsun nasıl yazılır? Hak ediyorsun ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime türleri bakımından oldukça geniş bir dildir. Bu kelimeler yapıları bakımından türlere ayrılır. Bütün dil öğelerinin doğru kullanım şekilleri TDK tarafından belirlenmiştir. İki kelimeden oluşan yeni kelime ya da kelime öbeklerinin nasıl yazıldığı da sıklıkla karıştırılan bir konudur. Bilhassa sosyal medyada bu tür kelimelerin yanlış yazılması, yayılarak bilgi kirliliğine neden olabilmektedir. Türk dil yapısını korumak ve anlamlı bir iletişim kurabilmek için dil bilgisi kurallarına dikkat etmek son derece önemlidir. Türkçeyi TDK kurallarına uygun bir biçimde kullanmak isteyen kişilerin en çok araştırdığı kelimelerden biri de ‘hak ediyorsun'dur.

Hak ediyorsun nasıl yazılır?

Hak ediyorsun sözü ‘hak etmek’ fiilinin cümle içerisinde türeyen hallerinden biridir. Hak etmek Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre ‘bir çaba ya da emeğin karşılığını almak’ anlamına gelir. İki kelimenin birleşmesi ile oluşan bu fiilin nasıl yazılacağı ise merak konusudur. Pek çok insan, kelimenin telaffuzu itibarıyla "yazılışı da aynı olmalıdır" şeklinde düşündüğünde hataya düşebilmektedir. Bu yüzden bu fiil özelinde en çok merak edilen ‘hak ediyorsun bitişik mi yazılır’ sorusudur. Türk dil kurallarını düzenleyen TDK hak ediyorsun yazımının ‘hak ediyorsun’ biçiminde olması gerektiğini ifade etmektedir. Diğer kullanım biçimleri yazım hatası olarak kabul edilir.

Hak ediyorsun doğru yazılışı

Anlaşılır ve etkili bir iletişim kurabilmek için sözlü ve yazılı dil kurallarına uymak son derece önemlidir. Bilhassa profesyonel anlamda metin yazan bireylerin bu kurallara özellikle uyması beklense de, dilimizin korunması açısından bu kurallara uymak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık görevidir. Dil bilgisi kurallarına uymaya özen gösteren kişilerin sıklıkla araştırdığı sözlerden biri de ‘hak etmek’ fiilinden türeyen ‘hak ediyorsun’ sözüdür. Hak ediyorsun TDK tarafından yayımlanan imla kurallarına göre ‘hak ediyorsun’ biçiminde ayrı yazılmalıdır.

Hak ediyorsun ayrı mı yazılır?

Türkçede bulunan dil ögelerinin anlamları ve doğru ifade biçimleri konularında araştırma yapanlar için TDK sözlükleri birincil kaynak görevi görür. TDK yazım kılavuzlarına göre "hak ediyorsun" sözünün ayrı yazılması gerekir. Bu sözün ‘hakediyorsun’ şeklinde bitişik yazılması imla kurallarına aykırıdır. Doğru ve yanlış kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Hak ediyorsun (Doğru kullanım)

Hakediyorsun (Yanlış kullanım)





