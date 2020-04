HAK-İŞ Niğde Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu:

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla için bir mesaj yayınladı.

Başkan Demircioğlu mesajında; "Bu zor günlerde onlara Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın, Mevlana’nın sözüyle seslendiği gibi; Bizde diyoruz ki; ’Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük’. Tüm Emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum. Salgın günleri geçsin yine meydanlarda buluşacağız’ dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu Niğde’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, her yıl bir ilde 1 Mayıs’ı kutlama geleneğini başarılı bir şekilde sürdüren HAK-İŞ’in ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle bu seneki 1 Mayıs’ı farklı bir yöntemle kutlayacağını belirtmiştir. “HAK-İŞ olarak bu sene 1 Mayıs’ta emekçilerimizin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacağız” dedi.

GökhanDemircioğlu; "Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’ın da açıklamalarında ifade ettiği gibi,HAK-İŞ Konfederasyonu olarak her yıl farklı bir ilde üyelerimizle bir araya gelerek, en coşkulu şekilde 1 Mayısları kutladık. Karabük, Kayseri, Konya, Sakarya, Erzurum, Adana, Şanlıurfa gibi birçok ilde gerçekleştirdiğimiz kutlamalar artık bir HAK-İŞ geleneği olmuştur. HAK-İŞ olarak, bu sene de 1 Mayıs’ı en coşkulu şekilde yine birilimizde kutlamak üzere hazırlıklarımızı başlatmıştık. Ancak, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının kitlesel bir miting gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "1 Mayıslar, birlik, mücadele ve dayanışma günlerdir. Biz yine HAK-İŞ olarak tüm Türkiye’de 1 Mayıs’ı taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. Bu sene belki binlerce emekçi kardeşimizle omuz omuza alanlarda olamayacağız ancak, mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacağız. HAK-İŞ ve çalışanlar olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri ile bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.