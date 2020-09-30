Hakan Altun'dan Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında bu sabah olay bir iddia ortaya atıldı ve magazin basınında yer yerinden oynadı. Seren Serengil ve Arto'nun sunduğu programda 74 yaşındaki Ajda Pekkan ile 48 yaşındaki Hakan Altun'un gizlice aşk yaşadığı bunu yakınlarından bile saklandığı iddia edildi.

Bunun üzerine Hakan Altun bir açıklama yayınladı. Sanatçı aşk haberlerini yalanlayarak " Ajda hanımla müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur" dedi.

Altun'un açıklaması şöyle:





