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Hakan Altun'dan Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 21:43 | Son Güncelleme

Süper star Ajda Pekkan ile fantazi müziğin sevilen ismi Hakan Altun'un bir süredir gözlerden uzak dolu dizgin bir aşk yaşadığı iddia edildi. Aralarında 26 yaş olan ikiliden Hakan Altun bir açıklama yayınladı.

Hakan Altun'dan Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında bu sabah olay bir iddia ortaya atıldı ve magazin basınında yer yerinden oynadı. Seren Serengil ve Arto'nun sunduğu programda 74 yaşındaki Ajda Pekkan ile 48 yaşındaki Hakan Altun'un gizlice aşk yaşadığı bunu yakınlarından bile saklandığı iddia edildi.

Bunun üzerine Hakan Altun bir açıklama yayınladı. Sanatçı aşk haberlerini yalanlayarak " Ajda hanımla müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur" dedi.

Altun'un açıklaması şöyle:

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ajda daha genç duruyor
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