Hakan Baş’ın başka kadınla görüntülenmesi sonrası Bensu Soral’dan göndermeli paylaşım

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan gözde çift Bensu Soral ile Hakan Baş cephesinde sular durulmuyor. Bir parti çıkışı Edis’in asistanı olan Simge İnce ile görüntülenen Hakan Baş, açıklama yapmış olsa da kendini inandıramadı. Bu görüntülenme sonrası Bensu Soral’den olay bir paylaşım geldi.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR DURUM YOK"

Eşi Bensu Soral ile evlerini ayıran ve boşanacakları konuşulan Hakan Baş “Arkadaşlar yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda öyle düşündüğünüz gibi bir durum yok. Arkadaşlarımızla bir etkinliğe katıldık" dedi

GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın Simge İnce ile görüntülenmesi sonrası flaş bir göndermede bulundu.

Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Soral, resim yaptığı bir karenin altına, "Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi" notunu düştü.

Bensu Soral'ın bu açıklaması eşi Hakan Baş'a gönderme olarak yorumlandı.



