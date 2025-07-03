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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelmek için kolları sıvadı! Sarı-Kırmızılılar'a mesaj gönderdi: 20 milyon Euro'ya bu işi çözerim

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen ve son günlerde ismi Galatasaray ile ciddi şekilde anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Sarı-Kırmzılılar'a mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelmek için kolları sıvadı! Sarı-Kırmızılılar'a mesaj gönderdi: 20 milyon Euro'ya bu işi çözerim
Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirmek için hamlelerine devam ederken durumu en çok merak edilen isimlerin başında Hakan Çalhanoğlu geliyor.

İtalya ekibi ile son dönemde gergin günler geçiren milli futbolcu için takım kaptanı Lautaro Martinez de sert bir çıkış yapmış ve "Kalmak istemeyen hemen ayrılsın" diyerek tepkisini göstermişti.

Inter'in minimum 30 milyon Euro bonservis isteğinden geri adım atmadığını yazan İtalyan medyası, kaptan Martinez'in bu açıklamalarının Hakan'ın fiyatını düşüreceğinin altını çizdi.

"INTER'DEN KOPUŞ"

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray a gelmek için kolları sıvadı! Sarı-Kırmızılılar a mesaj gönderdi: 20 milyon Euro ya bu işi çözerim 1

"Inter'den kopuş" başlığını kullanan La Gazzetta dello Sport, "Hakan'ın ayrılması beklenirken kulüp, teknik direktör Chivu ile toplantı gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyun kurucunun tatilden dönüşte Inter yönetimi ile masaya oturacağı ve bonservis bedelinde indirim talep edeceği bildirildi.

HAKAN'DAN GALATASARAY'A MESAJ: 20 MİLYONA ÇÖZERİM

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray a gelmek için kolları sıvadı! Sarı-Kırmızılılar a mesaj gönderdi: 20 milyon Euro ya bu işi çözerim 2

Hakan'ın, Galatasaray yönetimine "20 milyon Euro'ya ben bu işi çözerim" dediği belirtilirken, sarı-kırmızılılar da önümüzdeki günlerde somut adımlar atacak.

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