Hakan Çalhanoğlu: İtalya'ya iyi hazırlanacağız

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Moldova maçının kendileri adına güzel geçtiğini söyleyen Çalhanoğlu, "Bizim için güzel bir maç oldu. Moldova iyi takım. Yeni hocalarıyla birlikte iyi bir kadro kurdular. Defansif oynadılar, ilk yarı zorluk çektik ama top bizdeydi. İyi aksiyonlarda bulunduk. 2. yarı golü bulunca daha da rahatladık. Yarından sonra turnuvaya odaklanacağız ve iyi hazırlanacağız" diye konuştu.

"İTALYA KARŞISINDA KORKARAK TOP OYNAMAYACAĞIZ"

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında oynayacakları İtalya mücadelesine de değinen deneyimli futbolcu, "Açılış maçı olduğundan dolayı bizim için çok özel. İnşallah iyi başlayacağız. İtalya çok güçlü. İyi oyunculara sahipler. Bizim takım da çok güçlü, iyi hazırlanacağız. Bence bizi iyi tanıyorlar. İtalya liginde çok arkadaşlarımız var. Büyük de konuşmak istemiyorum. Biz orada korkarak top oynamayacağız. Galibiyet almaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.