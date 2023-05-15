Hakan Çalhanoğlu'ndan dev maç öncesi Galatasaray açıklaması! Taraftar bile şaştı...

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan ve 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yarı finallerdeki ilk mücadelede geçtiğimiz salı günü Real Madrid, sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalırken, iki İtalyan devinin kapışmasında da Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Milan'ı 2-0 (d) mağlup ederek, gelecek haftaki rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmişti.

Karşılaşmadaki performansıyla övgü toplayan Çalhanoğlu'nun ekibi Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak için mücadele verecek. Zorlu mücadele öncesi konuşan milli yıldız, karşılaşmaya dair konuşurken yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarlarını oldukça heyecanlandırdı.

"İNSAN HAYAL EDİYOR"

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Çocukluğum Galatasaray formasıyla kupa kazanma hayaliyle geçti. İnsan Galatasaray formasını giymeyi hayal ediyor. Ne zaman, nasıl olur bilmem" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

Hakan Çalhanoğlu, daha önce de yaptığı açıklamalarda çocukluğundan bu yana Galatasaraylı olduğunu ve kariyerinde bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini sık sık dile getirmişti. Bu sezon Çizme ekibi ile tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Çalhanoğlu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol 8 asistlik bir oyun ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan milli futbolcunun kulübü Inter ile olan sözleşmesi 2024 yılında tamamlanıyor.

