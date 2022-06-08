Hakan Çalhanoğlu PSG'ye mi transfer oluyor? Hakan Çalhanoğlu kimdir, aslen nereli? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fransa'nın dev takımı PSG, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Yıldız futbolcu için Georginio Wijnaldum ile takas önerisinde bulunan PSG, Inter ile anlaşmaya oldukça yaklaştı. Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir, aslen nereli?

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir ve Türk bir futbolcudur. Ünlü yıldız şu anda 28 yaşındadır.

Çalhanoğlu, Mannheim'de dünyaya gelmiştir ve ailesi aslen Bayburtludur. Kendisi şu anda Inter'de forma giymeye devam etmekte. Küçük yaşlarda futbola başlayan isim, altyapısını 2001-2009 seneleri arasında Waldhof Mannheim ve 2009-2011 yılları arasında Karlsruher'de tamamlamıştır.

Almanya'da pek çok başarılı takımda forma giymeye başlamış olan isim 2010 senesinde Türkiye'nin milli futbol takımına seçilmiştir. Çalhanoğlu'nun PSG'ye transfer olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Milan

Inter

Karlsruher

Hamburg

Bayer Leverkusen



