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Hakan Kurtaş 'vuruldum' dedi Birce Akalay öyle bir yanıt verdi ki...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 09:36
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Rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ve bir süredir oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay sosyal medyayı salladı. Kurtaş sevgilisine "Vuruldum" dedi gelen yanıt daha da bomba oldu.

Hakan Kurtaş 'vuruldum' dedi Birce Akalay öyle bir yanıt verdi ki...

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Birce Akalay şu sıralar yoğun tempoda çalışıyor.

Mezarlık dizisinin 2. sezonu için sette olan Birce Akalay sosyal medyada diziden bir kareyi paylaştı. Fotoğraflarda Akalay'ın Önem başkomiser olarak silahına sarıldığı anlar görüldü.

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Fotoğrafları gören Hakan Kurtaş sevgilisinin o pozuna kayıtsız. Kurtaş yaptığı yorumda "Amirim vuruldum ama kurşunla değil" ifadesini kullandı.

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Hakan Kurtaş'ın bu yorumuna Birce Akalay'dan da aşk dolu cevap gecikmedi. Akalay sevgilisine, "Ben de size vurgunum monsieur nasıl olacak?" yazınca sosyal medya yıkıldı.

yuytut
İki aşığın bu hallerine "Ateşe düştük", "Böyle aşk nasip et", "Ay bunlar çok aşık" yorumları yağdı.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Hakan Kurtaş
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