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Hakan: Muhafız dizisi ne zaman başlıyor? İşte Netflix The Protector konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 07.12.2018 02:37 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Hakan : Muhafız'ın detayları belli oldu. İlk Türk Netflix dizisi olan Hakan : Muhafız (The Protector) İstanbul'u korumak zorunda olan bir kahramanın fantastik hikayesini anlatacak. Peki Hakan: Muhafız dizisi ne zaman yayınlanmaya başlayacak? he Protector dizisinin oyuncuları kimler, dizinin konusu ne?

Hakan: Muhafız dizisi ne zaman başlıyor? İşte Netflix The Protector konusu ve oyuncu kadrosu

Hakan: Muhafız, sıradan bir genç olan Hakan'ın (Çağatay Ulusoy) tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesiyle altüst olan yaşantısını ve epik bir maceraya adım atmasını konu alıyor.

Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalıçarşı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak! Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

Hakan: Muhafız dizisinin 1. sezonu 14 Aralık Cuma günü Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

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HAKAN MUHAFIZ / THE PROTECTOR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide sıradan ve genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atması konu alınıyor. Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalıçarşı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!

Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur Saygın Soysal, ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

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