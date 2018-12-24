Hakan: Muhafız Hazar Ergüçlü’ye uğurlu geldi

Medcezir dizisiyle yıldızı parlayan Hazar Ergüçlü, kariyerine yurtdışından gelen teklifleri değerlendirerek devam ediyor. Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi ve Hakan: Muhafız dizisindeki rollerinden sonra Ergüçlü’ye yurtdışından gelen teklifler oldukça artmış.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’ye giden Hazar Ergüçlü, oradan İngiltere'nin ünlü oyunculuk ajansı Subtitle Agent ile menajerlik anlaşması imzaladı. Ergüçlü, bu anlaşmanın ardından BBC dizisi The Mallorca Files'ta konuk oyuncu oldu. Genç oyuncunun boy gösterdiği bölümü ocak ayında izleyebileceğiz.



