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Hakan Özmert, 9 sarı 2 kırmızı kart gördü

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 09.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor’da bu sezon en çok cezalı duruma düşen oyuncu Hakan Özmert oldu. Kaptan Hakan, 6 hafta cezası nedeniyle forma giyemedi. Deneyimli futbolcu 9 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

Hakan Özmert, 9 sarı 2 kırmızı kart gördü

FTA Antalyaspor’un 2019-2020 sezonunda en hırçın oyuncusu Hakan Özmert oldu. Deneyimli futbolcu, 9 sarı, 2 kırmızı kart gördü ve toplamda 6 hafta cezalı olarak takımdan ayrı kaldı. Takımın diğer kırmızı kart gören isimleri ise Sinan Gümüş, Yekta Kurtuluş ve Bahadır Öztürk oldu.

Charles ve Ufuk da 5’er sarı kart görerek Hakan’dan sonra takımın en çok sarı kart gören isimleri oldu. Öte yandan Hakan Özmert, bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hakan Özmert’in sözleşmesi 20 maç barajını geçtiği için bir yıl daha uzadı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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