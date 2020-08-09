Hakan Özmert, 9 sarı 2 kırmızı kart gördü

FTA Antalyaspor’un 2019-2020 sezonunda en hırçın oyuncusu Hakan Özmert oldu. Deneyimli futbolcu, 9 sarı, 2 kırmızı kart gördü ve toplamda 6 hafta cezalı olarak takımdan ayrı kaldı. Takımın diğer kırmızı kart gören isimleri ise Sinan Gümüş, Yekta Kurtuluş ve Bahadır Öztürk oldu.
Charles ve Ufuk da 5’er sarı kart görerek Hakan’dan sonra takımın en çok sarı kart gören isimleri oldu. Öte yandan Hakan Özmert, bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hakan Özmert’in sözleşmesi 20 maç barajını geçtiği için bir yıl daha uzadı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe'de test sonuçları açıklandı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
F.Bahçe'den bir transfer daha!
Bein Sports'tan flaş Melih Şendil açıklaması
Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...
Beşiktaş, yıldız futbolcu ile anlaştı
Juventus'ta Sarri dönemi sona erdi
Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
UEFA'dan flaş G.Saray açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum