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Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın seksi geceliğiyle sere serpe poz verdi

19.02.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle adını gündeme yazdıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aydın, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı seksi paylaşımla gündemde!

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınmıştı! Aygün Aydın seksi geceliğiyle sere serpe poz verdi

Hakan Sabancı'yı ifşa edip daha sonra ünlü iş insanının her haberine dair paylaşım yaparak mahkemelik olan Aygün Aydın, bu defa Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündemde!

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Mor saten gecelikle yere uzanarak seksi pozlarını paylaşan Aygün'e 'Zaten güzelsin. Böyle şeylere gerek yok' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Magazin gündeminde sık sık yer alan Aygün, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığ açıklama ile dikkat çekmişti.

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"5 TL İLE GÜNLERCE..."

"Ömrüm boyunca çalıştım. Ne çok başarım dümen altı edildi bu piyasada. Ne tescillerim ne ödüllerim ne de emeklerimden söz edilmedi hiç 1 milyonluk hesabımı bile çaldılar. Özgürlüğüm bile gözlerine battı ona bile göz koydular. Benden güzel söz eden tüm sayfaları kapattırdılar. Ben yolumdaki taşları aşmaktan yoruldum onlar taş koymaktan yorulmadı. Bir hayat geçti böyle aşkım bile delilikti onların gözünde. Yokluktan gelip tırnaklarımla kazıyarak çıktığım her başarı merdivenini yıktılar.

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Ama yine de pes etmedim. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da bir başıma şu dünyada nelere göğüs gerdiğimi bir ben bir de yaratıcı biliyor. Ben 5 TL ile günlerce gece apartman bodrumlarında uyuyup sabaha karşı kmlerce yol yürüyüp önce okula sonra işe giden bu kızı ödül salonlarına taşıdım. Yanlış birine aşık olduğu için intihar eşliğine getirilen bu kızı ölümden döndürüp yeniden hayata tutundurdum. O yüzden kimse kalkıp bana elalemin emekleri üzerinde hayatın acımasız zorluklarını hiç yaşamadan kalkıp hayat dersi vermeye çalışmasın. Sen kim ben kim diyenler asıl ben kim sen kim? Sen benim hayatımın yüzde onunu yaşasan bir daha ayağa kalkamazdın..."


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Aygün Aydın
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