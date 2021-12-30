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'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumuna Aygün Aydın'dan bomba yorum

30.12.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle tanınan ve escortluk açıklamalarıyla gündeme gelen Aygün Aydın Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın birlikte olduğu iddialarıyla çileden çıktı. Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın haberlerini göre Aygün Aydın sosyal medyadaki yorumuyla yine dikkat çekmeyi başardı.

'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumuna Aygün Aydın'dan bomba yorum

2021'in son günlerine bir aşk haberi damga vurdu. Genç aşkı Onur Bay'dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek'in Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

İddiaların ardından sosyal medyada 'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumları yapılınca Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bomba yorum gecikmedi.

Bir süre önce "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın kendini tutamadı. Bu aşk haberi Aydın'ı kızdırdı.

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DİLARAK AKSÜYEK'İ HEDEF ALDI

Aygün Aydın önce "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı.

Aygün Aydın Aygün Aydın "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna yanıtı ağızları açık bıraktı

Aydın daha sonra kendini tutamayıp oyuncunun estetikli olduğunu bunu da Aygün Aydın'a benzemek için yaptığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Dilara Aksüyek Aygün Aydın
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