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  4. Hakan Ural Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaştı! "Rengim şeklim belli"

Hakan Ural Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaştı! "Rengim şeklim belli"

09.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Neler Oluyor Hayatta” programında sunucu olan Hakan Ural Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaşarak duygularını yazdı. Programda "Ben, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var" diyen Hakan Ural paylaşımında ise "Topunuz gelin" dedi.

Hakan Ural Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaştı! "Rengim şeklim belli"

“Neler Oluyor Hayatta” programında Hakan Ural kendisiyle ilgili bir durumdan bahsetti. Hakan Ural, “Ben, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar” dedi.

Hakan Ural açıklamasının devamında ise “Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu” dedi.

Bu açıklamasıyla gündeme gelen Ural daha sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozunu paylaşarak şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Rengim şeklim belli demeye çalışmam derim hayatım boyunca göründüğüm gibi içi dışı bir adam oldum ülkeye bu kadar hizmeti olmuş halkın oyları tercihi ile seçilmiş cumhurbaşkanını sevip sayıyorum diye ne anam kalıyor ne avradım ne gelmişim ne geçmişim. Sözde çok demokrat sözde çok aydın özgürlükçü olanlar tarafından. Dibine kadar Recep Tayyip Erdoğan ....Topunuz gelin."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Hakan Ural
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