Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılarla iftar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında bir araya geldi. İftar yemeğine katılmak üzere oyuncu Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu, sanatçılar Yonca Evcimik, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Alişan, Ekin Uzunlar, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, sunucu Şoray Uzun, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar gibi çok sayıda sanatçı, oyuncu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan-ı şeriflerini tebrik ederek, hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşmayı temenni etti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Ülkenin kültür ve sanatına yaptıkları katkılar için sanatçılara şükranlarını sunan Erdoğan, medeniyet denilen ve tarifi bile kolay olmayan kavramın en önemli unsurlarından birinin de kültür-sanat olduğunu söyledi.

Erdoğan, gelişme yolunda ilerleyen toplumları birbirlerinden ayıran, özgün yönlerini en iyi şekilde ortaya koyan farkın mimariden müziğe geniş bir yelpazeye yayılan kültür-sanat ürünleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla kültür insanları ve sanatçılar, toplumların kendi renklerini oluşturabilmelerini ve onun da ötesinde bunu tüm dünyaya yansıtabilmelerini sağlayan medeniyet lokomotifleridir. Teknoloji alanındaki gelişmeler herhangi bir renk vermeden insanlığın ortak malı olmakla birlikte, kültür ve sanat ürünleri değdikleri her yere kendi özgün mesajlarını taşırlar. 'Medeniyet mi insanı biçimlendirir, insan mı medeniyeti oluşturur?' sorusu, insan ortak paydası üzerinde şekillenerek aslında kendi cevabını veriyor. Sanatçılarımız, icra ettikleri sanat dalının ötesinde işte böyle büyük bir misyonun, işte böyle önemli bir sorumluluğun sahibidirler. Esasen sanatçı toplumun aynasıdır. Toplumun birikimi, zevki, derdi, hayali sanatçısını biçimlendirir, yönlendirir. Türkiye, bir dönemine damga vuran geçmişiyle bağlarını tümüyle kopartma anlayışının en büyük bedellerinden birini kültür ve sanat alanında ödemiştir. Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın maya sağlamsa içten içe yanmayı sürdür. Milletimiz de sanatına, sanatçısına, kültür ürünlerine sahip çıkarak, kendi tarzını, kendi sentezini oluşturarak, bu yıkıcı ve kurak dönemi aşmasını bilmiştir. Bu vesileyle müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle 'duayen' sıfatını hak eden tüm sanatçılarımızı tazimle, rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrağı gururla taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz."

"VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE DAİMA SANATÇILARIMIZIN YANINDA YER ALDIK"

Gençlerin geleneksel sanatlardan müziğe kadar her alanda asırlık birikimleri modern yorumlarla harmanlayarak ortaya çıkardıkları ürünleri de yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, internetin ve sosyal medyanın verdiği imkanları kullanarak, bu eserleri Türk halkının yanında tüm insanlığın beğenisine sunan sanatçılarla gurur duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiçbir sanat eserinin başarısız olmayacağına inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık. Yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Son olarak, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasını, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete açarak, ülkemize dünya çapında sanat merkezlerini kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz, sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizlerle birlikte başaracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftara teşrifleri için sanatçıların her birine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

İFTAR PROGRAMINA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Kalemkar Semih İrteş, piyanist Güher Pekinel ve Süher Pekinel, İbrahim Tatlıses, akademisyenler Uğur Derman ve Çiçek Derman, bestekar Amir Ateş, ilahi sanatçısı Sami Özer, piyanist-besteci Büşra Kayıkçı, yazar Gülseren Budayıcıoğlu, yönetmen Mesut Uçakan, hattat Hasan Çelebi, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, yazar Gülper Refiğ, YouTuber Merve Özkaynak, rap sanatçısı Resul Aydemir, Karadenizli sanatçı Ekin Uzunlar ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı İskender Pala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın oturduğu masada iftar yaptı.

Erdoğan çifti, iftar sonrası masaları dolaşarak programa katılan sanatçılarla sohbet etti.

Programa Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan Tektaş ve Şükriye Tutkun başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da programda sanatçılarla sohbet etti. (DHA/AA)