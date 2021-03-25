Kanal D’nin hafta içi her sabah ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu söyleyen Hakan Ural, Erdoğan’ı neden eleştiriyorsunuz diye sordu.

"ADAM YOL YAPTI"

Canlı yayında konuşan Hakan Ural: "Erdoğan'ı neden eleştiriyorsunuz? Erdoğan'ın yaptıkları ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağladığı için teşekkür etmelisiniz. Adam hiçbir şey yapmasa bile yol yaptı ve o yol sizin arsalarınızın yakınından geçince, arsalarınız değerlendi" ifadelerini kullandı.

