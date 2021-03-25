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Hakan Ural: 'Erdoğan'ı neden eleştiriyorsunuz?'

25.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Ural, sunuculuğunu üstlendiği Kanal D programı Neler Oluyor Hayatta’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Hakan Ural: 'Erdoğan'ı neden eleştiriyorsunuz?'

Kanal D’nin hafta içi her sabah ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da övgü dolu sözlerle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan eleştirileri yersiz bulduğunu söyleyen Hakan Ural, Erdoğan’ı neden eleştiriyorsunuz diye sordu.

"ADAM YOL YAPTI"

Canlı yayında konuşan Hakan Ural: "Erdoğan'ı neden eleştiriyorsunuz? Erdoğan'ın yaptıkları ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağladığı için teşekkür etmelisiniz. Adam hiçbir şey yapmasa bile yol yaptı ve o yol sizin arsalarınızın yakınından geçince, arsalarınız değerlendi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Hakan Ural
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne yolmuş way be yıllardır anlata anlata bitmedi:))
ne iş yapar bu adam
seni sevmem ama babaya karşı düşüncelerinden dolayı biraz sevdim

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