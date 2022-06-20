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Hakan Ural'ı büyüten Hikmet Uzun kimdir? Hakan Ural babası Selçuk Ural yerine neden manevi babası Hikmet Uzun'un Babalar Günü'nü kutladı?

20.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Ural'ı büyüten Hikmet Uzun, 'Neler Oluyor Hayatta?' programının ünlü yorumcusunun sosyal medya hesabında yaptığı 'Babalar Günü' paylaşımı sonrası merak konusu oldu. Hakan Ural babası Selçuk Ural'ın Babalar Günü'nü kutlamak yerine kendisini büyüten manevi babası Hikmet Uzun'u andı. Peki Hakan Ural'ı büyüten Hikmet Uzun kimdir? Neden Selçuk Ural'ın Babalar Günü'nü kutlamadı. İşte detaylar...

Hakan Ural'ı büyüten Hikmet Uzun kimdir? Hakan Ural babası Selçuk Ural yerine neden manevi babası Hikmet Uzun'un Babalar Günü'nü kutladı?

Hakan Ural'ı büyüten Hikmet Uzun kimdir? Hakan Ural, son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim, babası Selçuk Ural'ın Babalar Günü'nü kutlamak yerine kendisini büyüten manevi babasını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile andı. Bilindiği üzere Selçuk Ural oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemişti. Peki Hakan Ural babası Selçuk Ural yerine neden manevi babası Hikmet Uzun'un Babalar Günü'nü kutladı? Detaylar haberimizde...

HAKAN URAL'I BÜYÜTEN HİKMET UZUN KİMDİR?

Hikmet Uzun, Hakan Ural'ın annesiyle evlendi. O dönem Hakan Ural 9 yaşlarındaydı. Hakan Ural, Hikmet Uzun ile ilgili daha önce birçok kez yaptığı açıklamada manevi babasının kendisi üzerinde büyük emeği olduğunu belirtmiştir.

Hikmet Uzun'un haksızlığa uğrayan kişilerin yanında olan cesur insanlardan biri olduğunu ifade eden Hakan Ural, onun sayesinde hiçbir zaman baba eksikliği yaşamadığını, varlığının güven ve onur verdiğini belirtmiştir.

HAKAN URAL BABASI SELÇUK URAL YERİNE NEDEN HİKMET UZUN'UN BABALAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI?

Yeşilçam yıldızı Ceyhan Cem'in oğlu olan Hakan Ural'ı babası Selçuk Ural, oğlunu 16 yaşına kadar kabul etmemişti.

Babası ile arası hiçbir zaman iyi olmayan Hakan Ural'dan Babalar Günü'nde manidar bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabında manevi babaası Hikmet Uzun ile fotoğrafına yer veren Hakan Ural "Rahmetli babam mekanı cennet olsun" derken öz babası Selçuk Ural'ın adını dahi anmadı.

Hakan Ural'ı büyüten Hikmet Uzun kimdir? Hakan Ural babası Selçuk Ural yerine neden manevi babası Hikmet Uzun'un Babalar Günü'nü kutladı?

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Müzisyen Selçuk Ural’ın oğlu olan Hakan Ural, babası tarafından 17 yaşında kabul gördü ve babasının velayetine geçti.

İlk evliliğini Sibel Can ile yapan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve sonrasında ise film teklifleri aldı. Film kariyerinde Banu Alkan, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Oya Aydoğan gibi ünlü isimlerle başrol oynamıştır. Çocukluk yıllarında fakirlik çeken Ural, Sibel Can ile evliliğinde emlakçılık işiyle uğraştı. Uzun süre dizi ve filmlerde rol aldıktan sonra sunuculuk yapmaya başladı.

Kariyerinde pek çok filmde rol alan Ural, Aramızda Kalmasın, Gel Konuşalım, Survivor Panaroma ve Neler Oluyor Hayatta programlarında sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında Ezgi Can ile dünya evine girmiştir. Ural’ın Engincan, Melisa ve Gisella adında çocukları var.

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Hakan Ural
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