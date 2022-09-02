Hakem Arda Kardeşler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler hangi takımlı?

Arda Kardeşler, bu akşam saat 21.00'de oynanacak olan Ümraniyespor Trabzonspor maçı sebebiyle en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir, hangi takımlı? İşte Hakem Arda Kardeşler'in hayatı ve biyografisi...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Arda Kardeşler, Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

