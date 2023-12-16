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Hakemler Süper Lig maçlarına çıkacak mı? Nihai kararı verdiler!

16.12.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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Hakem Halil Umut Meler olayının ardından hakemlerin Süper Lig maçlarına çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. Son gelişmeye göre; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemler, hafta içi oynanacak maçlara çıkma kararı aldı. Hakemlerin gün içinde yazılı bir açıklama yapacağı kaydedildi.

Hakem Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası yeni gelişme! Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Meler'e yumruk atması sonrası hakemlerin nihai kararı merak ediliyordu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz gün, Süper Lig'de maçların 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını açıklamıştı.

MAÇLARA ÇIKMA KARARI ALDILAR

TRT Spor'un haberine göre Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı kaydedildi. Hakemlerin gün içinde yazılı açıklama yaparak görüşmenin detaylarını açıklayacağı belirtildi.

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Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyonun da iptal edildiği öğrenildi. Hakemlerin bu gece ya da yarın sabah evlerine döneceği bilgisi geçildi.

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Süper Lig 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden başlayacak.

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