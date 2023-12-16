Hakemler Süper Lig maçlarına çıkacak mı? Nihai kararı verdiler!

Hakem Halil Umut Meler'e çirkin saldırı sonrası yeni gelişme! Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Meler'e yumruk atması sonrası hakemlerin nihai kararı merak ediliyordu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz gün, Süper Lig'de maçların 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını açıklamıştı.

MAÇLARA ÇIKMA KARARI ALDILAR

TRT Spor'un haberine göre Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı kaydedildi. Hakemlerin gün içinde yazılı açıklama yaparak görüşmenin detaylarını açıklayacağı belirtildi.

Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyonun da iptal edildiği öğrenildi. Hakemlerin bu gece ya da yarın sabah evlerine döneceği bilgisi geçildi.

Süper Lig 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden başlayacak.







