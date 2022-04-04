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Hakim dizisi uyarlama mı? Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi ne zaman başlayacak?

04.04.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizi Hakim yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Hakim dizisi, izleyici tarafından merak ediliyor. İddialı oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi ile Hakim dizisi günün en popüler konuları arasına girdi. Diziye dair pek çok konu merak ediliyor. Örneğin Hakim dizisinin bir uyarlama olup olmadığı sorulan sorular arasında yer alıyor. İşte haberin detayları!

Hakim dizisi uyarlama mı? Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının yeni yapımı Hakim dizisi ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Bir babamın, oğlu için mesleği ve vicdanı arasında kalışını izleyeceğimiz Hakim dizisi yeni sezona bir hayli iddialı giren yapımlar arasında. Hakim dizisi hakkında pek çok konu merak ediliyor. Onların başında da dizinin uyarlama olup olmadığı geliyor. Hakim dizisine dair merak edilen detayları sizler için haberimizde işledik...

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği öğrenildi.

HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Ekranlara hızlı bir giriş yapacak olan Hakim dizisinin Your Honor adlı yabancı yapımdan ekranlara uyarlandığı açıklandı.

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mesleğine aşık ve dürüst bir Hakim, oğlunun suça karışmasından sonra onu koruyabilmek için ucu bucağı görünmeyen bir savaşın içine girer.

Hakim yani Ömer Arif Derman karakteri, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan ile kendine yeni bir dünya kurmuştur. Baba oğlun bu dünyası, Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesi ile darmadağın olmaktadır. Hakim Ömer Arif, oğlu Ozan için ona bir şey olmaması için bu zamana kadar bildiği tüm doğruları bir köşeye bırakır. Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, azılı bir mafya liderinin oğludur. Hakim, oğluna bir zarar gelmemesi için akla gelmeyecek yöntemler uygular. Hakim Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüşür.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hakim dizisi ilk tanıtımı ile çarpıcı senaryosunu ortaya koydu. Hakim dizisinin kadrosunda usta ve başarılı isimler yer almaktadır. Limon Film imzalı Hakim dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi ünlü oyuncular da dikkat çekiyor.

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV yeni sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Bunun da ilk örneğini Hakim dizisi ile görebiliriz. Hakim dizisi, ilk bölümüyle 4 Nisan 2022 Pazartesi akşamı yani bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Hakim dizisinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir üstlenmektedir.

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Erdal Beşikçioğlu
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