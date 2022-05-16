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Hakim dizisinin Deniz'i Eslem Akar güzelliğiyle herkesi büyüledi! Pozlarını görenler mest oldu...

16.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakim dizisinde canlandırdığı Deniz Demirkıran karakteriyle herkesin merak ettiği bir isim haline gelen Eslem Akar, dizideki rolünün dışında özel hayatıyla da merak edilmeye başladı. Instagram pozlarıyla herkesi adeta büyüleyen Eslem Akar, güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

Hakim dizisinin Deniz'i Eslem Akar güzelliğiyle herkesi büyüledi! Pozlarını görenler mest oldu...

ABD'de yayınlanan Your Honor dizisinin uyarlaması olarak çıkan Hakim dizisi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Dizide Deniz karakterine hayat veren ve gelecek vaadeden oyunculardan biri olarak gösterilen Eslem Akar ise birçok kişinin merak ettiği isim haline geldi.

Dizide Azem'in kızı Deniz Demirkıran karakterini canlandıran genç oyuncu Eslem Akar, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

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Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Eslem Akar'ın özel hayatı araştırılmaya başladı.

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İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Terakki Vakfı Okulları’nda tamamlayan Eslem Akar, hâlen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. Kamera karşısına ilk kez 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Sen de Gitme dizisinde canlandırdığı Elif karakteri ile geçmiştir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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INSTAGRAM POZLARI BÜYÜLEDİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da oldukça aktif olan Eslem Akar, pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 326 bin takipçisi bulunan Eslem Akar'ın pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

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İşte güzelliğiyle herkesin merak ettiği isimler arasında yer alan Eslem Akar'ın o pozları;

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