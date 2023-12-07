Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Sosyal medya hesabından cevap vererek gündeme oturdu

Galatasaray'da adeta bir yıldız gibi parlayan Hakim Ziyech ülkesinde gündeme oturdu. Fas'ın ünlü oyuncularından Fati Jamali ile atışmaları gazetelerde manşetlere taşındı.

"O GERÇEKTEN ANORMAL"

Hakim Ziyech hakkında açıklamalarda bulunan Jamali, "Kızlar, hayatımda gördüğüm en kibirli insanla tanıştım... Arkadaşlarımla birlikteydim ve o da bana yakındı. 'Merhaba' dedim ve bana yan gözle baktı. O gerçekten anormal" dedi.

"ARTIK ONDAN NEFRET EDİYORUM"

Fati Jamali, "Daha önce onu ne kadar sevsem de artık ondan nefret ediyorum. Televizyonda gördükleriniz başka, gerçek başka" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

HAKIM ZIYECH CEVAP VERDİ

Ziyech, "Bana bakın, benim hakkımdaki fikrinizi önemsediğimi düşünmenize neden olacak ne var? Benim hakkımdaki fikriniz, benim kendim hakkında sahip olduğum fikir değil. Beni yaratamazsın, bu yüzden beni kıramazsın. Beni sen yaratmadın, o yüzden beni öldüremezsin. Biliyor musun, beni Allah yarattı" dedi.





