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Hakim Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Sosyal medya hesabından cevap vererek gündeme oturdu

07.12.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hakim Ziyech şimdi de saha dışında gündem oldu. Ülkesinin ünlü isimlerinden Fati Jamali ile tartışma yaşayan yıldız oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da adeta bir yıldız gibi parlayan Hakim Ziyech ülkesinde gündeme oturdu. Fas'ın ünlü oyuncularından Fati Jamali ile atışmaları gazetelerde manşetlere taşındı.

"O GERÇEKTEN ANORMAL"

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Hakim Ziyech hakkında açıklamalarda bulunan Jamali, "Kızlar, hayatımda gördüğüm en kibirli insanla tanıştım... Arkadaşlarımla birlikteydim ve o da bana yakındı. 'Merhaba' dedim ve bana yan gözle baktı. O gerçekten anormal" dedi.

"ARTIK ONDAN NEFRET EDİYORUM"

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Fati Jamali, "Daha önce onu ne kadar sevsem de artık ondan nefret ediyorum. Televizyonda gördükleriniz başka, gerçek başka" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

HAKIM ZIYECH CEVAP VERDİ

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Ziyech, "Bana bakın, benim hakkımdaki fikrinizi önemsediğimi düşünmenize neden olacak ne var? Benim hakkımdaki fikriniz, benim kendim hakkında sahip olduğum fikir değil. Beni yaratamazsın, bu yüzden beni kıramazsın. Beni sen yaratmadın, o yüzden beni öldüremezsin. Biliyor musun, beni Allah yarattı" dedi.

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