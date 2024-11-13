SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hakim Ziyech, milli takım'da neden yok! Walid Regragui itiraf etti

Hakim Ziyech, milli takım'da neden yok! Walid Regragui itiraf etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.11.2024 19:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu beşinci maçında Gabon ile Fas karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'in neden kadroya seçilmediğini itiraf etti.

Hakim Ziyech, milli takım'da neden yok! Walid Regragui itiraf etti

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Gabon ile oynayacakları karşılaşma öncesi Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'in milli takıma alınmama sebebini açıkladı.

HAKİM ZİYECH AÇIKLAMASI

1670845749870-1242121

Walid Regragui mücadele öncesi yaptığı açıklamada; Hakim Ziyech'in milli takıma geri dönebilmesi için Galatasaray'dan en iyi seviyesini bulması gerekiyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var ve bu rekabet ne kadar sıkı olursa milli takıma seçilmesi gereken oıyuncuların sayısı da o kadar artıyor. Bu durum beni mutlu ediyor.'' dedi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

578400

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, ''Hakim Ziyech eski seviyesine ulaşır ulaşmaz bizimle birilikte olacak.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla 2 sezonunu geçiren Faslı yıldız, bu sezon 7 maçta 281 dakika süre aldı. Ziyech, bu süre zarfında sadece 1 asistlik katkı sağladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fas galatasaray hakim ziyech
En Çok Okunan Haberler
'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

Televizyonda babayı kelepçeli gören bakandan telefon

Televizyonda babayı kelepçeli gören bakandan telefon

F.Bahçe de devredeydi... Napoli G.Saray'a kapıları kapattı!

F.Bahçe de devredeydi... Napoli G.Saray'a kapıları kapattı!

Okan Buruk'a Serie A devinden sürpriz teklif! İtalyan basını duyurdu

Okan Buruk'a Serie A devinden sürpriz teklif! İtalyan basını duyurdu

Arda Turan eski takımına geri dönüyor! 'Vefa borcum var' dedi ve...

Arda Turan eski takımına geri dönüyor! 'Vefa borcum var' dedi ve...

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme!

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.