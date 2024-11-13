Hakim Ziyech, milli takım'da neden yok! Walid Regragui itiraf etti

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Gabon ile oynayacakları karşılaşma öncesi Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'in milli takıma alınmama sebebini açıkladı.

HAKİM ZİYECH AÇIKLAMASI

Walid Regragui mücadele öncesi yaptığı açıklamada; Hakim Ziyech'in milli takıma geri dönebilmesi için Galatasaray'dan en iyi seviyesini bulması gerekiyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var ve bu rekabet ne kadar sıkı olursa milli takıma seçilmesi gereken oıyuncuların sayısı da o kadar artıyor. Bu durum beni mutlu ediyor.'' dedi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, ''Hakim Ziyech eski seviyesine ulaşır ulaşmaz bizimle birilikte olacak.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla 2 sezonunu geçiren Faslı yıldız, bu sezon 7 maçta 281 dakika süre aldı. Ziyech, bu süre zarfında sadece 1 asistlik katkı sağladı.