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Hakimden sanığa: Telaşlı biri keseri nasıl yıkar?

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.07.2019 14:33 | Son Güncelleme

Erzurum'da, 'borç' tartışmasında Adil Karakaya'yı keserle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Sıddık Kaya, yargılandığı duruşmada, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme başkanı, kafasına vurduğu Karakaya'dan akan kanları görünce telaşlanıp, ambulans çağırmadığını öne süren sanığa, "Telaşlı olan kişi, suçta kullanılan keseri muslukta yıkayarak, lavabonun altına koyup, dışarı nasıl çıkar?" diye sordu. Kaya ise "O anki telaşla ne yaptığımın farkında değilim" dedi.

Hakimden sanığa: Telaşlı biri keseri nasıl yıkar?

Erzurum'da çay ocağı işleten Adil Karakaya'yı, 6 Ocak 2019'da 'keserle öldürmek'ten tutuklanan Mehmet Sıddık Kaya'nın, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kaya, Karakaya'nın kahvesinde kumar oynadığını söyledi. Olay anını anlatan Kaya, "Param kalmadığında kumara devam etmem için Adil Karakaya, bana borç para veriyordu. Bu şekilde yaklaşık 5 bin lira borcum birikmişti. Olay günü akşamüzeri oyunumuz bitti ve arkadaşlar gitti. Ben de gidecektim. Maktul kalmamı söyleyerek, borcunu istedi. Maaşlı çalışan olduğumu, üzerimde para olmadığını söyleyince bana hakarette bulundu. 'Karını sat getir' diyerek, soba karıştırmaya yarayan demiri bana doğru savurdu. Kolumla demirin kafama gelmesini engelledim. Kendimi savunmak için kahvede bulunan kesere hamle yaptım. O da keseri almak istedi ama önce ben alarak, bir kere vurdum. Adil Karakaya, keserle kafasına vurduktan sonra yere düşerken, 1- 2 kez daha vurdum. O anın telaşıyla ambulans çağırmadım. Kan aktığı ve korktuğum için keseri orada yıkadım. Zaten dışarı çıktığımda kapı geri kapanınca içeri giremedim, yapacağım bir şey kalmadı. Böyle bir şey olduğu için çok pişmanım" diye konuştu.

'BELKİ ÇOK İNANDIRICI GELMİYOR AMA PANİĞE KAPILDIM'

Bunun üzerine 1'inci Ağır Ceza Mahkeme Başkanı, "Telaşlı olan kişi, suçta kullanılan keseri daha sonra muslukta yıkayarak, lavabonun altına koyup, nasıl dışarı nasıl çıkar?" diye sordu. Mehmet Sıddık Kaya da "O anki telaşla ne yaptığımın farkında değilim. Belki çok inandırıcı gelmiyor ancak maktulü o şekilde görünce paniğe kapıldım. Keseri yıkayarak, lavabonun altına koydum. Musluğu açık bırakıp, olay yerinden uzaklaştım" cevabını verdi.

Duruşmayı izleyen Adil Karakaya'nın oğlu Fırat Karakaya ise babasının borç defteri olduğunu, kimseye 100 liradan fazla para vermediğini söyledi. Olay günü babasının, sanık Mehmet Sıddık Kaya'ya ısmarladığı dürümün faturasının da cebinden çıktığını belirten Karakaya, "Babam herkese borç vermiştir; ancak alacağını isterken kimsenin eşini, çocuğunu katmamıştır. Sanık, olaydan sonra babamın cebinden aldığı parayla başka kahvelerde oyun oynamıştır. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sıddık Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

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