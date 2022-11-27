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Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç tarihi belli oldu!

27.11.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı Hakimlik Savcılık sınavının sonuçları araştırılmaya başlandı. 2022-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ile 2022-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavının sonuçları aynı tarihte açıklanacak. Peki Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç tarihi belli oldu!

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları, sınavın ardından merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) takvimi ile belli oldu. Sınav sonuçları ÖSYM üzerinden öğrenilecek. Peki Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç tarihi belli oldu!

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları, 27 Aralık tarihinde açıklanacak.

Sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak. Duyurular ÖSYM’nin internet sayfasından yapılacak. Sonuç ile alakalı, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Hakimlik Savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Hakimlik Savcılık sınav sonuç tarihi belli oldu!

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenecek. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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